L’OM prend une décision radicale pour Alexis Sanchez

OM.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs semaines, l’OM négocie la prolongation d’Alexis Sanchez avec les agents de l’international chilien. Mais Pablo Longoria ne fera pas l'effort financier de trop.

Meilleur joueur de la saison à l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez est libre depuis la fin de son contrat le 30 juin. Une situation que Pablo Longoria veut rapidement rétablir, le président olympien négociant la prolongation de l’international chilien avec les agents de celui-ci depuis plusieurs semaines. L’OM a démontré à Alexis Sanchez la confiance qu’il plaçait en lui en revoyant les émoluments du Chilien à la hausse en cas de prolongation dans la cité phocéenne mais pour l’heure, l’ancien attaquant de Manchester United et du FC Barcelone n’a toujours pas répondu, ni favorablement, ni négativement.

Une situation de stand-by qui ne fait pas vraiment les affaires du club marseillais, qui jouera le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions dans un mois. Pour le site Goal, la situation devient préoccupante et Pablo Longoria devrait peut-être revoir sa proposition à la hausse pour définitivement convaincre Alexis Sanchez de revenir. « Quand on sait qu’Alexis Sanchez ne touche actuellement « que » 3 millions de par an, cela vaut bien un petit effort financier à même de persuader le joueur que son avenir se situe bien du côté du Vélodrome. N’est-ce pas monsieur Longoria ? » s’interroge le média.

Pas question pour l'OM de tout sacrifier pour Sanchez

La tendance n’est toutefois pas à ce que Marseille sacrifie tout son budget du mercato estival pour Alexis Sanchez. A en croire les informations de L’Equipe, l’OM n’a pas fixé de date limite à son ancien buteur pour se prononcer pour son avenir. Pablo Longoria et Javier Ribalta espèrent toujours une issue heureuse mais pour le club phocéen, il n’est pas question de « tout miser sur le seul Alexis Sanchez au risque d’affaiblir le secteur offensif » ni de garder le joueur à tout prix car une surenchère trop importante sur le salaire du Chilien empêcherait ensuite le club phocéen de pouvoir recruter efficacement afin de pouvoir l’entourer.

L’équation est donc toujours très délicate pour Marseille, qui espère que Sanchez acceptera la dernière proposition du club. Si ce n’est pas le cas alors plus que jamais, on se dirigera vers un départ de la cité phocéenne pour le Chilien. Au rayon des dernières rumeurs au sujet de l'avenir d'El Nino Maravilla, on notera que Trabzonspor a récemment manifesté son intérêt pour Alexis Sanchez, au même titre que le Gremio au Brésil. Deux concurrents de plus pour l'OM, comme si le dossier n'était pas assez compliqué comme ça.