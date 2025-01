L'OM porte plainte contre un journaliste vedette

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Une semaine après avoir porté plainte contre RTL, l'Olympique de Marseille en fait de même contre Sébastien Tarrago, notre confrère de L'Equipe.

Le service juridique de l'OM ne s'ennuie pas depuis quelques semaines, puisque visiblement l'OM veut faire faire condamner ceux qui ont l'insolence de remettre en cause, plus ou moins virilement, la gestion du club de Pablo Longoria. La semaine passée, après une intervention de Carine Galli sur RTL, c'est la radio qui avait fait l'objet d'une plainte pour diffamation. Ce lundi, l'Olympique de Marseille annonce avoir porté plainte contre Sébastien Tarrago, lequel avait qualifié la réaction de Pablo Longoria contre les arbitres d'attitude « d’ado attardé ». Malgré les excuses de ce dernier, le patron de l'OM va donc porter l'affaire en justice, histoire faire comprendre à tout le monde que de gré ou de force, il ne fallait pas le titiller.

L'OM réclame des dommages et intérêts

« Dans la continuité de ses dernières prises de position, l’Olympique de Marseille ne tolère plus aucun propos injurieux à l’encontre de son Club, de ses dirigeants, de ses salariés ou de ses supporters. Les termes employés par Sébastien Tarrago dans une émission sportive télévisée, dimanche 19 janvier, sont encore une fois inacceptables. Aucune excuse ne saurait effacer la violence de ses propos, particulièrement à l'heure où la santé mentale est érigée en Grande cause nationale. C’est pourquoi l’Olympique de Marseille, par la voie d’une action pénale, sollicitera la condamnation de Sébastien Tarrago ainsi que des dommages et intérêts », a expliqué l'Olympique de Marseille. De quoi faire le bonheur de certains supporters de l'OM, et souvent les mêmes qui insultent régulièrement les journalistes sur les réseaux sociaux.