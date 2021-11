L’OM plus fort que la Ligue des Champions, l’aveu de Lirola

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Lors du mercato estival, Pablo Longoria a galéré pour conclure le transfert de Pol Lirola à l'OM en provenance de la Fiorentina.

Prêté à Marseille en fin de saison dernière, Pol Lirola a rapidement été une priorité de Jorge Sampaoli et de Pablo Longoria sur le marché des transferts. Mais les négociations ont été relativement âpres avec la Fiorentina et ont trainé en longueur pendant près de deux mois. Pol Lirola, qui souhaitait absolument revenir à Marseille pour découvrir un Vélodrome bouillant, a été contraint de s’armer de patience avant de voir son vœu exaucé. Au moment où les négociations entre l’OM et la Fiorentina patinaient, le défenseur espagnol a eu l’occasion de rejoindre d’autres clubs. L’Atalanta Bergame, qualifiée en Ligue des Champions contrairement à l’OM, s’est par exemple manifestée.

🔴 Le Catalan s’exprime sur #OLOM, son retour à Marseille et son utilisation par Sampaoli, dont il vante la philosophie et les principes de jeu #OM #TeamOM https://t.co/nXFeSwkyRg — La Provence OM (@OMLaProvence) November 18, 2021

Mais pour Pol Lirola, il était hors de question de rejoindre un autre club que Marseille, Ligue des Champions ou pas. « La vérité, c'est que je ne savais pas si je pourrais revenir, parce que les jours passaient et que le transfert ne se faisait pas » a avoué Pol Lirola dans les colonnes de La Provence avant d’expliquer les dessous de son été mouvementé. « J'avoue que j'ai eu des moments d'énervement. Le coach m'attendait, Pablo continuait à négocier. L'intérêt de l'Atalanta m'est revenu aux oreilles, et même si j'adorerais jouer la Champions League, j'ai tout de suite dit à mon agent que je ne voulais jouer que pour l'OM. Si les négociations avec l'OM avaient échoué, on aurait écouté les autres offres » a expliqué Pol Lirola, dont la preuve d’amour fera plaisir aux dirigeants ainsi qu’aux supporters de l’Olympique de Marseille. Ceux-ci attendent néanmoins de Pol Lirola qu’il retrouve le niveau sensationnel qui était le sien la saison dernière. Car pour le moment, l’Espagnol peine à confirmer à 100 % les fortes attentes placées en lui.