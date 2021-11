L'OM perd des points, Sampaoli dégoûté par les supporters

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Jeudi soir, une poignée de supporters de l’OM s’est encore faite remarquer avec des jets de projectiles au moment d’un corner en faveur de la Lazio.

Cela commence à faire beaucoup pour les supporters de l’Olympique de Marseille, qui s’étaient déjà rendus coupables de ce type d’incident à l’occasion du match de championnat face au Paris Saint-Germain à l’Orange Vélodrome. Et jeudi soir contre la Lazio, ces petits incidents ont coûté cher à l’équipe de Jorge Sampaoli dans la mesure où cela a entraîné cinq minutes de temps additionnel en première mi-temps. Tandis que l’OM menait 1-0 et dominait outrageusement la partie, la Lazio est parvenue à égaliser à la 49e minute de jeu en première mi-temps. Sans surprise, Jorge Sampaoli était en colère après le match en conférence de presse.

Donc l’OM fait un super match, l’OM mène 1/0 et une bande d’abrutis de Supp est là pour tout gâcher ! C’est dingue — Daniel Riolo (@DanielRiolo) November 4, 2021

« C'est dommage, ça n'avait pas de sens. On contrôlait le match. Ça a été contre nous. Les gens devraient profiter du match, ne pas faire ça. Ce type de comportement me paraît ridicule » a pesté Jorge Sampaoli, conscient que les brefs incidents ont sorti son équipe du match en fin de première mi-temps, ce qui a eu pour conséquence de permettre à la Lazio Rome de revenir à 1-1 avant le repos. Cela est d’autant plus dommageable aux yeux de Jorge Sampaoli que pour l’entraîneur de l’OM, son équipe a nettement dominé la rencontre. « On a été très supérieurs en première période et arriver à la pause à égalité n'était pas forcément juste. En deuxième période, on prend un but très rapide mais l'équipe a lutté jusqu'à la dernière seconde. C'était dur de revenir avec une équipe très expérimentée en face. On a réussi à jouer sans peur mais dans ce tournoi, nous n'avons pas eu beaucoup de chance ». Désormais, il faudra gagner à Galatasaray et contre le Lokomotiv Moscou au Vélodrome pour continuer l’aventure en Europa League au printemps.