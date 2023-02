L'OM oublie Balogun et fonce vers la L1

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Meilleur buteur de la Ligue 1 cette saison avec 15 buts inscrits désormais, Folarin Balogun est la révélation du championnat français pour cet exercice 2022/2023. L'OM qui était annoncé sur les tablettes du buteur anglais est finalement concentré sur ses objectifs sportifs.

Le mercato hivernal est terminé depuis presque deux semaines et l'OM a enregistré plusieurs recrues pour valider les objectifs de la saison. Vitinha, Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi sont arrivés à la mi-saison mais un autre joueur aurait également pu poser ses valises dans la cité phocéenne. Folarin Balogun. Prêté par Arsenal au Stade de Reims, l'attaquant anglo-américain de 21 ans est le meilleur buteur de la Ligue 1 avec 14 réalisations, à égalité avec Wissam Ben Yedder. L'ancien attaquant de Middlesbrough a tapé dans l'œil de plusieurs équipes dont l'OM. Selon les informations du Daily Mail, Marseille, le Milan AC et Villarreal suivent de près la situation du joueur prêté en Champagne. Néanmoins, contrairement à ce qui est dit outre-Manche, l'OM est concentré ailleurs.

L'OM oublie Balogun et se concentre sur ses objectifs

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Balogun (@balogun)

Selon les renseignements du site FootMarseille, les dirigeants phocéens ne pensent pas encore au mercato estival. Les Marseillais souhaitent d'abord valider les objectifs fixés à Igor Tudor, à savoir terminer sur le podium en Ligue 1 et remporter la Coupe de France. L'OM attend son premier titre depuis 2012 et ne prévoit pas pour le moment de passer à l'offensive concernant Balogun. Sous contrat avec Arsenal jusqu'en juin 2025, l'international anglais avec les espoirs (13 sélections) reviendra à Londres à la fin de la saison avec une plus grosse concurrence. Reste à savoir si Mikel Arteta souhaite conserver celui qui est en train de se faire un nom en Ligue 1 sous les ordres de Will Still. L'avenir de Balogun se dessinera lors de la prochaine période du marché des transferts. En attendant une offre de l'OM, le club phocéen reste focus sur le championnat et la coupe nationale.