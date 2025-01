L'OM offre quatre joueurs pour s'offrir cet attaquant ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Elye Wahi étant désormais un joueur de Francfort, l'Olympique de Marseille s'est mis en quête d'un remplaçant à l'attaquant français. Pour cela, l'OM est prêt à mettre plusieurs joueurs dans un possible accord.

Sportivement, la signature d'Elye Wahi aura été un gros échec, mais financièrement, le club phocéen s'en tire remarquablement bien en ayant vendu son attaquant pour 26 millions d'euros et 3 millions de bonus éventuels à Francfort. Cependant, Pablo Longoria le sait, Roberto De Zerbi a immédiatement réclamé un attaquant supplément, l'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille ne voulant pas avoir un éventuel souci offensif, même si le calendrier phocéen est dorénavant allégé après l'élimination en Coupe de France. Depuis 24 heures, le nom d'Amine Gouiri circule du côté du Vélodrome, l'attaquant du Stade Rennais étant le grandissime favori pour remplacer Elye Wahi.

OM : Elye Wahi à Francfort, c'est officiel https://t.co/2ClpvZ7rMp — Foot01.com (@Foot01_com) January 24, 2025

Même s'il est loin de briller cette saison avec le club breton, le joueur formé à l'OL a tapé dans l'oeil de De Zerbi et ce dernier a validé ce choix. Sauf que l'OM ne veut pas injecter une somme colossale dans cette opération. Et c'est là que Pablo Longoria veut proposer à Rennes d'inclure un ou des joueurs dans le deal.

L'OM a déjà une priorité numéro 1

Présent jeudi en conférence de presse, avant le déplacement de Rennes à Monaco, Amine Gouiri avait été évasif en conférence de presse au sujet de son avenir en Bretagne : « je me concentre à 100 % sur le club, je ne me suis pas posé la question. Le plus important, c’est le match à Monaco. Pour l’instant, je suis ici, je suis bien. » Mais, ce samedi, à quelques heures de cette rencontre, La Provence confirme qu'effectivement l'attaquant de 24 ans est bien la priorité de l'Olympique de Marseille qui négocie déjà avec les dirigeants rennais. « La maison ciel et blanc aimerait poser dans la balance un ou plusieurs éléments indésirables. Par exemple Chancel Mbemba, Lilian Brassier et Bamo Meïté récemment dragué par les Bretons. Voire un certain Ismaël Koné ? », explique Tristan Rapaud, journaliste du quotidien méridional.

Dans ce dossier, l'OM souhaite rapidement trouver un accord avec le Stade Rennais, même si le mercato d'hiver se termine le 3 février prochain. On le sait Pablo Longoria et Mehdi Benatia adorent faire vite, et si les négociations s'éternisent avec le club breton, alors les deux hommes forts de Marseille sont capables de passer à autre chose.