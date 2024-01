L'OM officialise la signature de Jean Onana

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a officialisé ce lundi après-midi la signature de Jean Onana, le milieu de terrain camerounais étant prêté avec option d'achat par le Besiktas.

« L’Olympique de Marseille annonce la signature de Jean Onana en provenance du Beşiktaş JK. Le milieu de terrain s’est engagé en prêt avec option d'achat avec le club olympien après le succès de sa visite médicale. Formé à la Nkufo Academy au Cameroun, c'est au Portugal et plus précisément au Leixões SC, à l’âge de 19 ans, que Jean Onana fait ses débuts professionnels en 2019. Un an plus tard, il rejoint les Dogues de Lille avec lesquels il joue son premier match en Ligue 1 face à l'OM en février 2020. Lors de l'été suivant, le solide milieu défensif d'1m89 est prêté en Jupiler Pro League, au SC Mouscron, où il dispute 29 matchs (2 buts) et devient international camerounais. De retour en Ligue 1, Jean Onana s'engage avec les Girondins de Bordeaux en 2021. Sous le maillot frappé du scapulaire, le Lion Indomptable (10 sélections) marque 3 buts en 26 rencontres. A l'aise en Ligue 1, Jean Onana signe en faveur du RC Lens à l'été 2022. Après 23 matchs joués avec les Sang et Or et avoir contribué à leur qualification en Ligue des Champions, le Beşiktaş JK enregistre son arrivée lors du dernier mercato estival », rappelle, dans un communiqué, l'Olympique de Marseille.