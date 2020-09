OM : Zéro départ, le bilan sidérant du mercato !

Dans : OM.

L’Olympique de Marseille, qui devait initialement vendre pour un montant avoisinant les 60 ME, n’a toujours pas enregistré le moindre départ au mercato.

Malgré la surveillance accrue du fair-play financier sur les comptes du club, l’OM ne semble pas pressé de vendre ses meilleurs joueurs. Et pour cause, le club phocéen n’a toujours pas enregistré le moindre départ, à cinq jours de la fin du mercato estival. En interne, Frank McCourt a fait savoir à Pablo Longoria et à Jacques-Henri Eyraud qu’il leur laissait encore le mercato hivernal et le mercato estival de 2021 afin de réaliser de jolies ventes susceptibles de renflouer les caisses du club… pour le plus grand bonheur d’André Villas-Boas, qui ne devrait donc perdre aucun cadre cet été.

Tout semble rose mais en interne, la situation n’est pas si idyllique que ça, rapporte La Provence. Et pour cause, le média croit savoir que la direction de l’Olympique de Marseille continue de pousser activement plusieurs joueurs vers la sortie… en vain. Kevin Strootman, Valère Germain et Kostas Mitroglou ont clairement été identifiés comme les trois joueurs à faire partir en priorité en raison de leur statut de remplaçant, voire de réserviste pour le Grec, et de leurs salaires absolument colossaux. En fin de contrat dans un an, Maxime Lopez ne sera pas non plus retenu, mais les offres ne pleuvent pas pour le joueur formé à Marseille. De leur côté, Morgan Sanson, Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car, qui représentent les trois plus grosses valeurs marchandes de l’effectif, ont fait savoir à leurs dirigeants qu’ils ne souhaitaient pas partir. Plus que jamais, on se dirige donc vers un bilan sidérant de zéro départ significatif pour l’OM durant ce mercato estival. Personne n’aurait osé parier sur cela, il y a encore trois mois…