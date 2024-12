L'OM nul au Vélodrome, la parade a enfin été trouvée

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Impérial à l'extérieur, l'OM est en revanche catastrophique à domicile depuis le début de saison. Le Vélodrome inhibe les joueurs phocéens. De quoi pousser le club olympien à investir de plus en plus dans la préparation mentale.

L'OM est un colosse aux pieds d'argile cette saison. Avec Roberto de Zerbi sur le banc, le club phocéen a gagné en maturité tactique et en efficacité. Les résultats s'en ressentent avec 23 points en 12 matchs et une troisième place au classement. Cependant, ce bon départ est surtout du au parcours à l'extérieur. Vainqueur 6 fois en 7 déplacements, Marseille s'exporte mieux que les autres équipes françaises. L'OM gagne facilement ses matchs à l'extérieur, marquant beaucoup de buts. Une impression de facilité qui n'existe pas du tout au Vélodrome où les Marseillais n'ont gagné qu'une fois en 5 matchs avant de recevoir Monaco. Avec 5 points glanés seulement, le club olympien est le deuxième plus mauvais de Ligue 1 sur son propre terrain.

L'aspect mental devient une priorité à l'OM

Ce saisissant contraste s'explique sans doute par la pression énorme du Vélodrome. Un stade qui porte les joueurs vers les plus grands exploits mais qui ne pardonne pas les erreurs. La direction marseillaise a bien compris l'importance de l'aspect mental chez ses joueurs. Ainsi, comme l'indique L'Equipe, elle a recruté une psychologue et une préparatrice mentale fin septembre pour gérer les émotions des joueurs marseillais, notamment celles des recrues.

Avant la réception de Monaco pour le choc de la 13e journée, ces deux femmes ont eu du pain sur la planche avec l'OM. En effet, le staff de Roberto de Zerbi a voulu mettre l'effectif olympien dans les meilleures conditions mentales avant de retrouver le Vélodrome tant redouté. L'Olympique de Marseille a été mis au vert pendant toute la semaine dans la petite commune de Mallemort. La préparatrice mentale était du voyage, accompagnant les joueurs et dialoguant longuement avec eux. Un effort nécessaire pour l'OM, sommé de ne plus se rater à Marseille surtout contre un concurrent direct au podium.