L'OM négocie avec un attaquant MVP et ça va vite !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria veut renforcer le secteur offensif de l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine. Et la future idole du Vélodrome pourrait s'appeler Artem Dovbyk, l'attaquant vedette du championnat d'Ukraine.

Agé de 25 ans, Artem Dovbyk, l’attaquant international ukrainien du SK Dnipro n’est pas très connu dans notre pays, même si pourtant il vient pour la deuxième fois consécutive être élu meilleur joueur du championnat d’Ukraine par les joueurs et les entraîneurs. Même si l’Olympique de Marseille a dépensé 32 millions d’euros pour faire signer Vitinha au mercato d’hiver, Artem Dovbyk pourrait être un renfort de poids, d’autant que le contrat qu’il avait signé en 2020 avec Dnipro s’achève le 31 décembre prochain, et l’OM n’aurait donc pas à verser une somme colossale pour se l’offrir, même si Transfermarkt le valorise à 11 millions d’euros. Et l’attaquant, auteur de 35 buts cette saison, dont 7 en Europa Conférence League, ne cache pas l’intérêt de Marseille.

L'OM discute avec Artem Dovbyk depuis 6 mois

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Artem Dovbyk (@tema_dovbyk)

Dans des propos relayés par le compte Twitter @FootbalUA_, consacré au football ukrainien, Artem Dovbyk a reconnu que l’Olympique de Marseille le suivait depuis pas mal de temps. « Il y avait déjà des discussions il y a 6 mois, mais ça s’est intensifié depuis. Tout est possible. Si j’aimerai signer à l’OM ? Pourquoi pas, l’équipe se bat pour la Ligue des champions. La chose la plus importante est d’avoir un accord », explique l’attaquant, dont le nom a également été cité en Premier League. Pour l'instant, et malgré ce vif intérêt du club phocéen, Artem Dovbyk n'a toujours rien signé, ce qui laisse évidemment la place à d'autres offres. Le football ukrainien est suivi de près par les clubs de l'Europe de l'Ouest, compte tenu de la situation politique dans un pays toujours en guerre avec la Russie et où certains joueurs sont bien sûr tentés de partir vers des pays et des clubs plus calmes.