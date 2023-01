Officiel : Vitinha signe à l’OM, c’est un record !

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L’OM a annoncé avoir bouclé le recrutement de Vitinha, qui arrive de Braga pour la somme historique de 30 millions d’euros.

L’Olympique de Marseille a attendu la dernière heure du dernier jour du marché des transferts pour boucler le transfert le plus important de son histoire. Pas de Saoudiens ou de rachat du club en vue, mais Pablo Longoria a eu le feu vert de Frank McCourt pour faire cet énorme investissement, qui n’était pas forcément prévu. Le club olympien cherchait en effet un avant-centre, mais jusqu’à présent, les pistes menaient à des joueurs de bon calibre, dont le montant variait entre 6 et 10 millions d’euros. Mais tout est passé dans une dimension supérieure quand Pablo Longoria a décidé de mettre le paquet pour s’offrir Vitinha.

🇵🇹 Braga 🛫 Marseille 🔵⚪️

🚨 nouveau 𝗻𝘂𝗺𝗲́𝗿𝗼 𝟵 en ville !#VitinhaEstOlympien pic.twitter.com/FtrrhMaAUz — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 31, 2023

L’homonyme du joueur du PSG est un jeune attaquant de 22 ans, qui s’est révélé sur le tard du côté de Braga, puisqu’il était encore en réserve en début de saison dernière, en D3 portugaise. Mais depuis qu’il a franchi un cap, il empile les buts dans le championnat portugais. Au départ, l’OM a essayé de le faire venir pour 20 millions d’euros, et le discours des dirigeants et techniciens marseillais avait totalement séduit Vitinha.

L'OM met le paquet pour Vitinha

Malgré des offres plus importantes venues d’Angleterre, et notamment de Southampton et de Brighton, le joueur voulait signer pour l’OM. Une volonté qui a conforté Pablo Longoria dans son idée, et le président du club provençal a finalement mis 30 millions d’euros sur le table, pour ce qui est le plus gros transfert de l’histoire de l’OM.

Une arrivée dont les détails financiers restent à éclaircir, puisque l’OM aurait négocié de payer un peu plus que la clause libératoire à condition d’échelonner les échéances. Toujours est-il que Vitinha est désormais l’avant-centre de l’Olympique de Marseille, et ce pour quatre ans et demi. Une arrivée fracassante et qui devrait permettre à Igor Tudor de présenter un effectif capable de lutter au moins pour une place sur le podium.