L’OM ne lâche pas cette future recrue, ce n’est pas Bennacer

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a réalisé un mercato estival assez conséquent. Mais les Phocéens n'ont pas réussi à faire vraiment toutes les opérations qu'ils auraient voulues.

A Marseille, le début de saison de l'OM est plus que satisfaisant. Malgré tous les changements au sein de son effectif, Roberto De Zerbi arrive à faire du bon travail, le tout en comptant sur ses individualités de qualité. Mais la saison est très longue, et ce, même si l'OM ne disputera pas de compétition européenne. L'entraineur italien aurait d'ailleurs apprécié que plus de joueurs arrivent cet été lors du marché des transferts. En plus d'Ismaël Bennacer, De Zerbi aurait bien aimé pouvoir compter sur le renfort d'un nouveau latéral doit. Et Kiliann Sildillia était un temps annoncé proche de la cité phocéenne. Mais cela ne pourrait être que partie remise...

Sildillia à l'OM, les espoirs restent grands

En effet, selon les informations de Jeunes Footeux, l'OM pourrait bien tenter de nouveau sa chance pour Sildillia l'hiver prochain. Si De Zerbi compte pour le moment Michael Murillo et Pol Lirola, l'Italien n'a pas une confiance aveugle en ses deux éléments. L'arrivée de Sildillia, qui sort de très bons Jeux Olympiques avec l'équipe de France, serait grandement appréciée. En fin de contrat en juin 2026 avec Fribourg, le joueur de 22 ans est évalué à quelque 15 millions d'euros par le club allemand. Un prix qui baissera en cas de nouvelle tentative marseillaise dans quelques semaines. Car Sildillia a tapé dans l'oeil de la direction phocéenne et rien n'est terminé dans ce dossier, alors que le joueur est très chaud à l'idée de poursuivre sa carrière en Ligue 1 du côté de l'Olympique de Marseille. Affaire à suivre donc entre toutes les parties, d'autant que Fribourg ne dirait pas non à une belle vente dans les prochains mois.