L'OM n'en peut plus et libère brutalement un joueur

Par Claude Dautel

Pablo Longoria et Mehdi Benatia n'ont pas pour habitude de se laisser dicter les événements à l'Olympique de Marseille. Et certains joueurs vont le comprendre durant le mercato d'hiver.

Si le nom de Chancel Mbemba occupe les esprits ces derniers jours, le défenseur international congolais voulant rejouer le plus vite possible, un de ses coéquipiers est, lui aussi, au coeur des discussions dans les bureaux de la Commanderie, il s'agit de Ruben Blanco. Désormais numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens de but de l'OM, suite à la double signature de Geronimo Rulli et Jeffrey De Lange, le portier espagnol a vécu un cauchemar l'été dernier, puisqu'une sérieuse blessure à la cheville l'a longuement écarté des terrains...et d'une possibilité d'être transféré. Car Roberto De Zerbi a bien fait comprendre à Pablo Longoria qu'il ne comptait pas du tout sur Ruben Blanco, alors que ce dernier est lié avec l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2026. Une situation compliquée, mais que les dirigeants phocéens veulent régler dès ce mercato d'hiver.

L'OM le laissera partir libre au mercato d'hiver 2025

Contrairement à Chancel Mbemba, qui sera libre l'été prochain et que l'OM refuse de voir partir gratuitement en janvier prochain, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont décidé de libérer Ruben Blanco si un club souhaite le recruter dans les prochaines semaines. Selon La Provence, qui confirme ce choix stratégique, l'Olympique de Marseille ne réclamera pas les 1,5 million d'euros que le club pourrait espérer d'un transfert du gardien de but de 29 ans.

« Conscient que l’Europe ne s’arrachera pas son ancien protégé, dont l’état d’esprit s’avère irréprochable malgré son déclassement, l’Olympique de Marseille entend faciliter au mieux son départ. Quitte à s’asseoir sur une indemnité de recrutement », précise Tristand Rapaud. D'abord dans l'ombre de Pau Lopez, puis dans celle de Rulli et De Lange, Ruben Blanco n'arrachera pas des larmes aux supporters de l'OM lorsqu'il rangera son casier et quittera la cité phocéenne.