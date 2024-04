L'OM n'a plus assez de joueurs, Gasset est inquiet

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Jean-Louis Gasset se creuse les méninges pour savoir quelle équipe il va bien pouvoir aligner contre Benfica jeudi entre les forfaits, les incertains et les joueurs non-qualifiés en Europa League.

Dans une très mauvaise spirale, l’Olympique de Marseille vient d’enchainer trois défaites de suite en Ligue 1 face à Rennes, au PSG et à Lille. L’Europa League arrive comme une véritable bouffée d’air frais pour les supporters olympiens, qui ne se font plus trop d’illusions sur les chances de leur équipe pour grappiller une place honorable en Ligue 1, alors que l’OM pointe à la 8e place après sa défaite sur la pelouse du LOSC vendredi soir. En Europe en revanche, les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang ont jusqu’à présent réussi à se dépasser pour se hisser jusqu’en quart de finale.

TV : Benfica - OM, à quelle heure et sur quelles chaînes ? https://t.co/Tu23JsLTy2 — Foot01.com (@Foot01_com) April 10, 2024

Jeudi, ils seront sur la pelouse du Benfica pour le match aller, une semaine avant le retour à Marseille. L’objectif est de ne pas hypothéquer les chances de qualification dans l’optique de la seconde manche mais selon L’Equipe, Jean-Louis Gasset a bien du mal à préparer cette rencontre en raison des nombreuses absences. Rongier, Sarr, Clauss et Meïté, quatre titulaires, sont blessés et d’ores et déjà forfaits tandis que Chancel Mbemba, de retour d’une blessure au mollet, est espéré. Murillo lui, est en phase de reprise et sera trop juste physiquement.

Un 4-4-2 avec Moumbagna et Aubameyang devant ?

Enfin, Gueye, Onana et Garcia sont aptes… mais ils ne sont pas inscrits sur la liste de l’UEFA pour disputer l’Europa League. Résultat des courses, les choix de Jean-Louis Gasset sont très limités pour cette rencontre et en interne, le staff olympien se dit « sidéré » par le peu de joueurs à leur disposition pour cette rencontre. Le coach de 70 ans va encore devoir bricoler, avec des joueurs incertains ou qui reviennent tout juste comme c’est le cas de Mbemba et de Gigot. Le onze probable devrait s’articuler en 4-4-2 en losange avec Mbemba, Balerdi, Gigot et Merlin en défense, Kondogbia, Ounahi, Veretout et Harit au milieu de terrain tandis qu’Aubameyang sera accompagné de Ndiaye ou de Moumbagna. Suffisant pour espérer une qualification en demi-finale de l’Europa League ? Premiers éléments de réponse dès jeudi à Lisbonne.