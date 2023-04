L'OM met Marseille en dépression, Tudor se fait bouger

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM n'a pu faire mieux que match nul (0-0) face à Lorient ce dimanche soir en Ligue 1. Les Marseillais n'arrivent plus à repartir de l'avant.

A Marseille, l'heure est à l'inquiétude. Il faut dire que depuis le début de l'année 2023, les résultats sont très préoccupants à domicile. A l'extérieur, les hommes d'Igor Tudor ont souvent su faire la différence pour compenser. Mais c'est de moins en moins le cas, en atteste le triste match nul de ce dimanche soir à Lorient. L'OM est désormais troisième de Ligue 1, avec deux points de retard sur le RC Lens et trois points d'avance sur l'AS Monaco. Les fans et observateurs du club phocéen imaginent déjà le pire, avec un podium qui échappe à l'OM à la fin de la saison. Pour Benjamin Courmes, regarder jouer Marseille est même devenu déprimant...

L'OM n'y arrive plus, panique pour le podium

Dans Débat Foot Marseille, le journaliste a en effet donné son avis sur la dynamique actuelle de l'OM. Et pour lui, le podium est clairement menacé : « C’est la dépression pour beaucoup de supporters. Cela se poursuit maintenant depuis plusieurs semaines. On déprime nous les supporters, mais c’est aussi inquiétant dans le jeu de l’Olympique de Marseille. Il n’y a plus grand-chose d’intéressant. On a connu le jeu marseillais du début de saison, on sait ce qu’ils veulent mettre en place mais ils n’y arrivent plus. Il y a très peu d’occasions. Les matchs se suivent et se ressemblent. C’est très inquiétant ». En cette fin de saison, l'OM a encore des gros matchs à jouer, notamment face à l'OL, Lille mais surtout au RC Lens. Si Igor Tudor était plutôt satisfait du visage montré par ses troupes à Lorient, Valentin Rongier a lui fait un appel à ses coéquipiers. A savoir de ne pas hésiter à dire si certains n'étaient pas assez frais physiquement, quitte à laisser leur place. Des fans ont même pris à partie Rongier, mais aussi Chancel Mbemba et Mattéo Guendouzi pour tenter de faire passer leur message.