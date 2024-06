L'OM menace des joueurs qui n'aiment pas Marseille

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Pas vraiment considéré comme un club formateur, l’Olympique de Marseille dispose de plusieurs jeunes au grand potentiel. Sauf que les négociations autour des contrats de certains éléments importants du centre de formation sont difficiles. Ce qui ne plaît pas à Marco Otero.

Ces dernières années, et malgré les réussites de Boubacar Kamara ou Maxime Lopez il y a quelques saisons déjà, le club phocéen a vraiment eu beaucoup de mal à former des jeunes talents. Mais la donne pourrait changer à l’avenir, sachant que depuis sa prise de fonction en tant que président, Pablo Longoria a mis la formation au centre du projet marseillais. Et suite à une restructuration, les premiers effets commencent à se faire ressentir, sachant que Marseille vient de remporter la Coupe Gambardella. En dominant Nancy au Stade Pierre Mauroy de Lille à la fin du mois de mai (4-1), l’OM s’est adjugé cette prestigieuse coupe nationale pour la deuxième fois de son histoire après 1979.

Preuve que Marseille a quelques jeunes talents en devenir, comme Enzo Sternal, Gael Lafont ou Keyliane Abdallah. Mais dans toute réussite, il y a un revers de la médaille. Et certains jeunes n’hésitent pas à mettre la pression sur la direction pour signer un contrat plus avantageux. Aspirant jusqu’en 2025, Darryl Bakola aurait par exemple refusé une première offre de contrat. Pas vraiment au goût de Marco Otero.

« Au centre, on ne fait pas de négociations »

« On n’est pas un bazar. Au centre, on ne fait pas de négociations. Si on ne sent pas que l’OM est ton premier choix, on ne peut pas t’aider. C’est comme l’amour. Si je t’aime, mais que toi, tu ne m’aimes pas, on ne va jamais avoir une relation… », a déclaré, sur La Provence, le directeur technique de l’académie, qui prévient donc les jeunes marseillais. Une façon de montrer que l’OM ne fera pas n’importe quoi avec ses jeunes, comme cela avait été le cas par le passé avec de multiples signatures finalement sans lendemain. Quoi qu’il en soit, Marseille va quand même tout faire pour garder ses meilleurs talents en proposant des arguments financiers mais aussi sportifs, sachant que l’objectif de Longoria est d’intégrer des jeunes du centre de formation dans l’équipe première à court et moyen terme.