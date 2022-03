L'OM meilleur sans lui ? Dimitri Payet ira direct sur le banc !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Absent lors des deux dernières sorties de l'OM à Bâle et à Brest, Dimitri Payet a pu assister à deux succès probants des siens. De quoi interroger sur l'importance du meneur marseillais dans le onze de l'OM. Dimitri Payet préfère féliciter le niveau global du groupe olympien.

Depuis le début de la saison, les journalistes et les supporters de l'OM ont souvent lié les résultats de leur équipe à la forme de Dimitri Payet. Très régulièrement étincelant et décisif, Payet a su tirer vers le haut Marseille au point que l'on évoque une Payet-dépendance. Blessé dernièrement, le Réunionnais manquait à l'appel pour les deux derniers matches de l'OM en Ligue 1 et en coupe d'Europe. Mais, son équipe n'a pas souffert de son absence, bien au contraire. Elle a réalisé deux belles prestations et surtout remporté deux succès. Une victoire 4-1 à Brest en championnat pour reprendre la deuxième place et une autre 2-1 à Bâle pour accéder aux quarts de finale de la Ligue Europa Conférence.

Payet ira sur le banc si cela profite à l'OM

L'OM a montré un visage tellement convaincant que certains se demandent déjà si l'équipe marseillaise n'est pas meilleure sans son emblématique meneur de jeu. Interrogé en conférence de presse à ce propos et à la veille de son retour pour le choc face à Nice, Dimitri Payet a tenu à être clair. L'équipe passe avant lui, y compris s'il doit aller s'installer sur le banc de touche. Mais, plutôt que d'insister sur lui, il aimerait qu'on souligne le niveau de ses remplaçants et du groupe marseillais.

👥 Les 2️⃣1️⃣ Olympiens retenus pour la réception de Nice demain à l’@orangevelodrome ⚔️ #OMOGCN pic.twitter.com/RbM3O2GwL4 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 19, 2022

« Ça ne m'agace pas, car je connais la chanson. Si on me dit que sans Payet on gagne les dix derniers matchs, je vais sur le banc sans problème. Tant que l'équipe gagne... Mais je ne baisserai jamais les armes, je me battrais pour regagner ma place. Par contre il faut le souligner, sur les deux derniers matchs Payet n'était pas là, mais on a vu Amine Harit qui ne joue pas souvent et qui a été très bon, Steve (Mandanda) aussi. Au lieu de faire des comparaisons ou lancer des débats, il faut souligner la force du groupe, ce n'est pas seulement ceux qui jouent, c'est aussi ces mecs-là », a t-il indiqué. Au vu de ses statistiques cette saison, onze buts et onze passes décisives toutes compétitions confondues, l'OM ne se plaindra sûrement pas de sa présence face à Nice dimanche soir.