L’OM loin du compte, l’Inter veut lui chiper Veretout

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Pour compenser le probable départ de Boubacar Kamara cet été, l’Olympique de Marseille s’intéresse au milieu français Jordan Veretout. Mais le club phocéen a transmis une première offre largement insuffisante à la Roma. Et pour ne rien arranger, l’Inter Milan vient concurrencer les Marseillais sur ce dossier.

Sauf revirement de situation, Boubacar Kamara devrait quitter l’Olympique de Marseille cet été. Le milieu défensif ou défenseur central arrive à la fin de son contrat. Et malgré les derniers efforts du président Pablo Longoria, qui lui aurait proposé plusieurs formules, à chaque fois avec le plus gros salaire de l’effectif, le minot a refusé de prolonger. Pendant que le natif de la cité phocéenne se rapproche de l’Atlético Madrid, ses dirigeants préparent donc sa succession, d’où la piste menant à l'ancien Nantais Jordan Veretout.

🚨 Optimisme sur le dossier Boubacar Kamara.



Malgré l'intérêt de plusieurs autres clubs, le jeune marseillais serait de plus en plus proche de choisir l'Atlético.@medinamarca pic.twitter.com/Ru15fCHgrO — Atlético France (@Atletico_Fra) March 23, 2022

En effet, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur le milieu de la Roma, dont le temps de jeu a nettement baissé sous les ordres de l'entraîneur José Mourinho. Le pensionnaire du Vélodrome y a vu la possibilité de réaliser une bonne affaire, soit un éventuel transfert à hauteur de 8 millions d’euros. Une offre vite refusée par la Roma qui ne compte pas brader son international tricolore valorisé entre 15 et 20 millions d’euros. Autant dire que l’Olympique de Marseille est loin du compte. Le dossier semble mal embarqué.

Et pour ne rien arranger, un solide concurrent fait son apparition. Le quotidien Tuttosport révèle en effet le retour de l’Inter Milan sur son plan B. Les Nerazzurri s’intéressaient davantage au milieu de Sassuolo Davide Frattesi, jusqu’à l’arrivée de la Juventus Turin sur leur piste prioritaire. Le club milanais s’est donc rabattu sur Jordan Veretout et aurait même déjà sondé son entourage en vue d’un transfert cet été. Une mauvaise nouvelle de plus pour l’Olympique de Marseille.