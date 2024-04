L'OM, la pire destination de Ligue 1 pour les jeunes joueurs

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

L’observatoire du football CIES a l'habitude de mener des enquêtes pour donner des statistiques sur les clubs. Cette fois, ce sont les jeunes et leur temps de jeu dans les clubs européens qui sont mis en valeur. Mais à l'OM, c'est plus compliqué de s'imposer.

Marseille est probablement l'un des clubs où il est le plus difficile de s'imposer en tant que joueur formé. Contrairement à l'Olympique Lyonnais et même désormais au Paris Saint-Germain, où les jeunes joueurs ont l'habitude d'avoir du temps de jeu. L’observatoire du football CIES a dévoilé le pourcentage de temps de jeu pour les joueurs de moins de 23 ans en Ligue 1. Et c'est Strasbourg qui est le meilleur élève avec 42,1 % des minutes jouées par les jeunes lors des matches disputés entre avril 2023 et avril 2024. Au contraire, l'OM est bon dernier du championnat français avec seulement 6,2 % de temps de jeu accordé aux joueurs qui sont encore dans la catégorie espoirs.

Le constat accablant, l'OM ne fait pas confiance à ses jeunes

Un constat qui fait mal au centre de formation du club de la cité phocéenne, mais aussi dans le recrutement post-formation. Malgré l'émergence de plusieurs talents, en témoigne le parcours de l'OM en Coupe Gambardella, qualifié pour les demi-finales, intégrer le groupe professionnel est encore plus compliqué à Marseille qu'ailleurs en France. Chez les moins de 21 ans, Strasbourg est par exemple le dixième club qui fait le plus profiter du temps de jeu à ses jeunes parmi les championnats européens (26,8 %), dans un classement globalement dominé par des clubs de l'est de l'Europe. Le Racing est notamment premier pour les 5 grands championnats du vieux continent. Dans cette catégorie, seul 1,1 % du temps de jeu olympien est offert aux joueurs âgés de moins de 21 ans. Seuls les clubs italiens de Naples et de la Lazio de Rome font pire, avec un zéro pointé.