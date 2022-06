L’OM joue la montre avec la DNCG

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Pointé du doigt par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion en mai dernier, l’Olympique de Marseille va finalement disposer de quelques jours supplémentaires pour finir de convaincre le gendarme financier du football français.

La saison dernière, la DNCG avait prononcé un encadrement de la masse salariale de l’OM. Ce qui avait joué de bien vilains tours à Pablo Longoria sur le mercato, et notamment dans le dossier Amine Harit. Alors que la même sanction aurait pu toucher les Marseillais en vue de l’été prochain, ce ne sera probablement pas le cas. Puisque selon les informations de RMC Sport, « l’optimisme est de mise » sachant que « le dossier olympien est plus solide qu’il y a un an », Frank McCourt ayant déjà apporté des garanties financières convaincantes au gendarme financier de la L1.

Réponse finale de la DNCG avant le 14 juin

Sauf que Marseille n’a pas encore eu gain de cause, car si la décision finale aurait dû tomber ce jeudi, elle interviendra finalement d’ici au 14 juin prochain, date à laquelle la commission se réunira pour statuer sur le sort d’autres clubs du championnat de France. En « sursis » depuis le 31 mai dernier, quand la DNCG avait effectué un réexamen de la situation financière du club phocéen entre les deux saisons, les dirigeants de l’OM s’accordent un délai supplémentaire pour fournir des « pièces comptables » afin d’éviter des mesures contraignantes. Un accord passé avec les boss de la DNCG au cours des longues discussions de cette semaine.

Un mercato estival très agité

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes ce vendredi, les probables bonnes nouvelles de la semaine prochaine vont donc permettre à Pablo Longoria de lancer les hostilités sur le marché des transferts. Qualifié pour la Ligue des Champions avec l’ambition de sortir des poules, l’OM va devoir se renforcer durant l’inter-saison. Reste à savoir quelle sera la marge de manœuvre de Longoria, qui devra encore faire de jolis coups pour satisfaire Jorge Sampaoli. Une véritable nécessité, surtout que l’OM reste sous la menace d’une interdiction de recrutement pour 2023 à cause de l’affaire Pape Gueye. Autant dire que l’été prochain, Marseille va jouer une grande partie de son projet à court et moyen terme. Et avec le probable feu vert de la DNCG, l’OM va donc pouvoir aligner les millions d’euros pour construire une équipe capable de faire vibrer le Vélodrome.