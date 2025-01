L’OM jette l’éponge, deux pistes anglaises tombent à l’eau

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Roberto De Zerbi aimerait faire venir un défenseur central lors de ce mercato hivernal. L’heureux élu ne sera ni Benoit Badiashile ni Jakub Kiwior, lesquels vont rester en Premier League en ce mois de janvier.

Même s’il est globalement satisfait de son effectif, Roberto De Zerbi aimerait faire venir un ou deux renforts lors de ce mercato hivernal. Ce n’est plus un secret, le poste de défenseur central est ciblé par le technicien italien. Satisfait de la reconversion de Geoffrey Kondogbia, l’entraîneur de l'Olympique de Marseille a cependant été déçu par Lilian Brassier et ne compte plus sur Bamo Meïté ni sur Chancel Mbemba. L’idée est donc de recruter dans ce secteur de jeu pour accompagner Kondogbia et Balerdi, deux titulaires indiscutables depuis le début de la saison. Plusieurs pistes ont été creusées par le board olympien ces derniers jours, notamment en Premier League.

Les pistes Badiashile et Kiwior refermées

Le profil de Benoit Badiashile avait retenu l’attention de Pablo Longoria et de Medhi Benatia en raison du faible temps de jeu de l’international français chez les Blues. Avec la même idée derrière la tête, l’OM avait avancé ses pions dans le dossier Jakub Kiwior. Mais ces dernières semaines, les deux joueurs ont retrouvé un peu de temps de jeu dans leur club respectif à Londres. Sans devenir des titulaires indiscutables aux yeux d’Enzo Maresca ou de Mikel Arteta, ils ont réussi à regagner une place importante dans la rotation et la tendance n’est plus du tout à un départ les concernant selon La Provence. Le quotidien régional explique même que les dossiers Badiashile et Kiwior sont désormais « refermés » du côté de l’Olympique de Marseille.

Deux jolies pistes qui sont donc à oublier pour Roberto De Zerbi, qui aimait ces deux défenseurs centraux au profil similaire, à savoir gaucher et plutôt à l’aise dans la relance. La quête de la perle rare va donc se poursuivre en ce mois de janvier 2025 pour le club phocéen. Dans ce secteur de jeu, on apprend par ailleurs que l'OM devrait conserver Amir Murillo. Un temps sur la sellette, l'international panaméen a fini par convaincre son entraîneur de son utilité, notamment en tant que défenseur central droit dans le 3-4-3 récemment utilisé par Roberto De Zerbi en Provence.