L’OM humilié en Europe, ce pur Marseillais jubile

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM est tombé de très haut cette semaine en se faisant éliminer au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions face au Panathinaïkos. Et si finalement, il fallait y voir une chance pour l’OM ?

Dès le troisième tour préliminaire, les espoirs de Ligue des Champions de l’Olympique de Marseille se sont envolés. Mardi soir, la désillusion était terrible pour les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang, qui pensaient tenir leur qualification avant l’égalisation des Grecs au bout du temps additionnel. La suite fut terrible avec une élimination aux tirs au but. Cela signifie donc que l’OM va disputer l’Europa League la saison prochaine. Et s’il s’agissait finalement d’une excellente nouvelle ?

Sur le plateau du Canal Football Club, Samir Nasri a été interrogé à ce sujet. Et pour le natif de Marseille, ancien joueur de l’OM, voir le club phocéen être reversé en C3 est une excellente nouvelle. Pour l’ancien milieu offensif d’Arsenal et de Manchester City, il est préférable de voir l’OM briller en Europa League plutôt que de se faire piteusement éliminer en phase de groupes de la Ligue des Champions.

Nasri préfère voir l'OM en Europa League

« Si Marseille avait été en Ligue des champions cette saison, il n'aurait pas gagné la Ligue des champions. Donc je préfère qu'il fasse une finale, une demi-finale, un vrai parcours en Europa League, plutôt que jouer la phase de poule et sortir quatrième et ne pas avoir de compétitions européennes » a analysé Samir Nasri, pour qui l’Olympique de Marseille a un très beau coup à jouer lors de l’Europa League 2023-2024. Il faudra toutefois se frotter à de très grosses cylindrées puisque des clubs comme Liverpool, l’Ajax Amsterdam ou encore le Bayer Leverkusen seront dans le chapeau 1. Marseille de son côté, malgré une finale il y a quelques années, sera dans la chapeau 2 et aura donc au minimum une belle équipe dans son groupe en phase de poules.