L'OM gagne, Daniel Riolo ne comprend pas pourquoi

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM enchaîne les belles prestations et les buts depuis l'arrivée sur son banc de Jean-Louis Gasset. De quoi impressionner certains observateurs, comme Daniel Riolo.

Les fans et observateurs de l'OM se régalent depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset au club. L'ancien entraineur adjoint du Paris Saint-Germain joue à merveille son rôle de pompier de service. Il faut dire que les dégâts étaient importants. Mais le technicien français a très vite redonné confiance à son groupe. Cela se voit sur le terrain et les buts s'enchainent. L'OM peut encore croire en une qualification pour la prochaine Ligue des champions et à un parcours de folie en Ligue Europa. Encore inimaginable il y a quelques semaines quand Gennaro Gattuso était encore en charge de l'équipe première. Daniel Riolo est en tout cas sur les fesses et peine à comprendre réellement ce qui se passe.

Daniel Riolo ne sait plus quoi dire sur cet OM

👥 𝙇𝙚 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 du 𝙘𝙤𝙖𝙘𝙝 𝙂𝙖𝙨𝙨𝙚𝙩 🧢 pour la réception de Nantes ce soir à l’@orangevelodrome ! 👀 #OMFCN pic.twitter.com/wAFW2Dgpgz — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 10, 2024

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet fait part de son analyse sur la situation à l'OM depuis quelques semaines. « L’OM, c’est un cas pratique de progression mentale et de déblocage mental. Parce que ce qui se passe, ce n’est pas réellement rationnel. Contre Villarreal, le match de l’OM est extraordinaire. C’est une équipe de Liga, les clubs de Ligue 1 qui mettent 4-0 à des clubs de Liga, bah ça n’existe pas ». La dernière équipe à l'avoir fait n'est autre que le PSG en 2017 lors de son huitième de finale aller de Ligue des champions face au Barça. Et cela s'était très mal terminé par le club de la capitale. L'OM devra donc rester sérieux pour assurer le minimum face aux Espagnols lors de leur rencontre retour dans quelques jours. Avant cela, les hommes de Jean-Louis Gasset ont une belle occasion de remonter au classement en cas de succès face à Nantes ce dimanche soir en Ligue 1.