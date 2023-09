L'OM gâche encore un match à 11 contre 10

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 4e journée

Stade de la Beaujoire

Nantes-OM 1-1

Buts : Mohamed (39e) pour Nantes ; Sarr (4e) pour l’OM

Exclusion : Meupiyou (9e) pour Nantes

L'OM perd encore des points en supériorité numérique. Les Phocéens avaient le match en main avec une ouverture du score précoce et le carton rouge nantais mais ils ont finalement concédé le nul 1-1.

Chez le mal-classé nantais, l'OM pouvait prendre seul la tête de la Ligue 1 et confirmer son bon début de saison comptable. Cela partait bien avec une forte pression marseillaise sur les buts de Descamps et une ouverture du score aussi rapide que logique. Vitinha envoyait une belle frappe enroulée, repoussée par le gardien nantais sur Sarr, lequel concluait en opportuniste. Cinq minutes plus tard, sur une mauvaise passe de Chirivella, Sarr était déséquilibré par le jeune Meupiyou alors qu'il partait au but. M. Buquet devait exclure le défenseur nantais. Pourtant, comme deux semaines avant à Metz, l'OM était moins performant à 11 contre 10 et le payait cher.

⏱ 90’⎪#FCNOM 1️⃣-1️⃣



🏁 Fin du match



Les deux équipes se partagent un point.

📅 Rendez-vous après la trêve internationale pour la réception de Toulouse à l’@orangevelodrome. 🏟 pic.twitter.com/xOYCNNdim0 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 1, 2023

En effet, bien servi par Simon, Mohamed fusillait Pau Lopez d'une superbe reprise en pivot. Après le repos, peu à peu Marseille étouffait son adversaire et profitait enfin de son avantage numérique. Néanmoins, Rémy Descamps était très propre dans les buts de Nantes. Il faisait presque oublier Alban Lafont, présent en tribunes, par ses arrêts et ses interventions propres. La fin de match était irrespirable pour les Canaris avec une lourde frappe de Mbemba (87e) fuyant le cadre, un centre de Clauss détourné par Descamps (89e) et enfin une reprise non cadrée d'Aubameyang devant le but (90e+4). Un résultat frustrant pour l'OM qui pouvait viser mieux que ce 1-1. Avec 8 points, l'OM reste quand même invaincu et prend la tête provisoire. Héroiques, les Nantais obtiennent un deuxième match nul de suite à domicile, semblant lancés dans l'état d'esprit.