L'OM fonce sur une pépite croate pour oublier Payet

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

L'Olympique de Marseille est en train de réaliser un mercato estival de haute volée. Toutefois, le club phocéen ne compte pas s'arrêter là et continue de rechercher des joueurs pour se renforcer. Un milieu croate est pisté.

Si les supporters marseillais ont été tristes avec l'annonce du départ de Dimitri Payet, le sourire est revenu lorsque Pierre-Emerick Aubameyang a rejoint l'OM. Une recrue importante pour Marseille, après les arrivées de Renan Lodi et de Geoffrey Kondogbia. Un enthousiasme s'empare de l'OM avec ce très bon recrutement de la part des dirigeants. Très actif sur le marché des transferts, Pablo Longoria continue de renforcer son équipe avec cette fois, une piste au milieu de terrain. Selon les renseignements d'Abdellah Boulma, l'OM a formulé une offre verbale au Dinamo Zagreb pour s'offrir les services de Luka Ivanusec. En attendant l'officialisation de la signature d'Ismaïla Sarr qui devrait parapher son contrat jusqu'en juin 2028, l'OM tente le coup pour le maestro croate.

L'OM a trouvé le remplaçant de Payet

Le milieu de terrain à vocation offensive du Dinamo Zagreb est évalué à 12 millions d'euros sur le site Transfermakrt. Un prix largement à la portée de l'OM qui renforcerait grandement son entrejeu avec un joueur capable également d'évoluer sur l'aile gauche. Auteur de 13 buts et de 5 passes décisives la saison passée, Luka Ivanusec est une référence en Croatie et son profil se rapproche de Dimitri Payet. Le Croate pourrait prendre la succession du Français qui vient de quitter le club. International avec les Vatreni (14 sélections), le milieu de 24 ans a l'opportunité de passer un cap dans sa carrière en signant à l'OM. Si la piste qui mène à Luka Ivanusec reste floue, Marseille affiche clairement ses ambitions et montre qu'il faudra prendre très au sérieux les Phocéens la saison prochaine.