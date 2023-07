L’OM fonce sur un international espoirs français ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM est urgemment en quête de latéraux durant ce mercato estival. A droite, une piste explorée par Pablo Longoria mène à Valentin Gendrey.

Très fourni au milieu de terrain (Kondogbia, Rongier, Veretout, Guendouzi) et sur les couloirs offensifs (Payet, Harit, Malinovskyi, Ünder, Ounahi), l’Olympique de Marseille est déserté dans d’autres secteurs de jeu. C’est le cas en attaque avec le seul Vitinha depuis le départ d’Alexis Sanchez mais également sur les postes de latéraux, à droite et à gauche. Depuis les départs de Sead Kolasinac, Issa Kaboré et Nuno Tavares, l’OM ne compte que Jonathan Clauss comme pur latéral de métier (Lirola et Amavi sont de retour de prêt mais ne vont pas intégrer le groupe à la reprise).

A un mois du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, il est urgent pour Marseille de recruter à ce poste. Pablo Longoria s’active en interne pour combler Marcelino et selon les informations de Foot Mercato, la piste d’un international espoirs français est creusée par l’état-major de l’OM à droite. Le média dévoile que le club olympien s’intéresse de près à Valentin Gendrey (23 ans), présent avec les Bleuets lors de l’Euro cet été. Le défenseur de Lecce, en fin de contrat avec le club italien en juin 2024, attire les convoitises puisqu’outre Marseille, on note que Lille, Sassuolo et la Fiorentina sont également intéressés au même titre que Strasbourg, Wolverhampton et la Lazio.

Des clubs auxquels Marseille n’a rien à envier. Ces nombreuses marques d’intérêts démontrent que l’OM ne devra pas tarder s’il veut rafler la mise dans le dossier Valentin Gendrey. Titulaire indiscutable à Lecce la saison dernière (37 matchs, 4 passes décisives), le natif de La Garenne-Colombes aura l’embarras du choix pour la suite de sa carrière. A Marseille, on se voit bien miser sur un international espoirs français pour doubler le poste d’une valeur sûre en la personne de Jonathan Clauss. Reste maintenant à voir si cette piste sera approfondie par le board olympien dans les jours à venir.