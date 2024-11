L'OM fonce sur un défenseur très connu

Dans : OM.

Par Claude Dautel

A la demande de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Mehdi Benatia se sont en mis en quête d'un latéral droit. Et les dirigeants de l'OM auraient déjà trouvé le joueur idéal.

L'Olympique de Marseille ne fera pas des folies au mercato, Frank McCourt ayant déjà fait des gros efforts financiers pour muscler l'équipe de Roberto De Zerbi. Cependant, Pablo Longoria n'est pas du genre à rester les bras croisés durant les périodes de transfert, et cela devrait être le cas afin d'offrir un défenseur supplémentaire à son entraîneur. Car si Michael Murillo, le défenseur panaméen, et Pol Lirola, font le travail, ils n'ont pas totalement convaincu De Zerbi, lequel s'en est ouvert auprès de Mehdi Benatia. Et ce dernier n'a pas mis longtemps à proposer un nom à l'entraîneur, celui de Kiliann Sildillia, le latéral droit de 22 ans qui évolue à Fribourg et dont la valeur est estimée à 15 millions d'euros par Transfermarkt. Le joueur formé au FC Metz avait déjà été évoqué du côté de l'OM cet été, et à priori les dirigeants marseillais ne l'ont pas oublié.

L'OM suit le dossier Sildillia depuis longtemps

Membre de l'équipe de France qui a décroché la médaille de bronze lors des Jeux Olympiques de Paris, Kiliann Sildillia a connu un début de saison compliqué en Bundesliga, puisqu'il a été victime d'un souci physique. Mais cela n'empêche pas Fribourg d'essayer de prolonger le joueur français, dont le contrat s'achève en juin 2026, histoire de ne pas le voir partir libre. Le site Jeune Footeux confirme que Mehdi Benatia s'active très fort sur ce dossier, notamment parce que le plan numéro 1, Bright Samuel Osayi-Samuel, a reconnu qu'il souhaitait avant tout rejoindre la Premier League, sa compagne vivant et travaillant à Londres. Face à cette décision du latéral droit de Fenerbahce, l'Olympique de Marseille a donc décidé de se tourner vers Kiliann Sildillia et devrait concrétiser cela par une première offre à Fribourg. De quoi satisfaire les supporters de l'OM qui, l'été dernier, avaient plébiscité la possible venue du jeune défenseur tricolore.