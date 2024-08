Sildillia signera à l'OM, il y a une seule condition

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Cité comme l'une des cibles de l'OM lors cette fin de mercato, Kiliann Sildillia a donné son feu vert pour rejoindre Marseille. Cependant, le club phocéen a un problème à régler avant de signer le contrat du vice-champion olympique.

Le Roi Fabrizio Romano en personne l'a confirmé en début de semaine, Pablo Longoria et son homologue de Fribourg discutent actuellement de la possible venue de Kiliann Sildillia à l'Olympique de Marseille. Celui qui a été l'une des révélations de l'équipe de France olympique à l'occasion des JO de Paris ne l'a pas caché, s'il doit quitter le club allemand pour rejoindre une formation de Ligue 1, ce sera l'OM et uniquement l'OM. Tout semble donc aller dans le bon sens concernant Kiliann Sildillia, qui à 21 ans pourrait rejoindre l'effectif de Roberto De Zerbi. Cependant, les dirigeants marseillais sont conscients que tout n'est pas possible, et la venue du milieu de terrain est liée à une autre opération dans le sens inverse.

L'OM va devoir céder Meïté avant de recruter Sildillia

C'est notre confrère Tristan Rapaud, qui travaille pour La Provence, qui le révèle, pour que Kiliann Sildillia s'engage avec l'Olympique de Marseille, il faut avant qu'un joueur parte, et pas n'importe lequel. « L’Olympique de Marseille suit toujours avec attention la situation de Kiliann Sildillia (22 ans) dont la polyvalence (latéral droit, axe droit) sied parfaite­ment au désir de De Zerbi et le joueur de Fribourg apparaît comme le parfait successeur de Bamo Meïté ... mais pour bouger, l'OM devra vrai­semblablement céder l’Ivoirien, en amont », précise le journaliste marseillais. Prêté la saison passée par Lorient à l'OM, le défenseur a définitivement rejoint Marseille cet été, et il a désormais quatre ans de contrat avec le club phocéen. Autrement dit, son départ ne sera pas simple, Pablo Longoria et Mehdi Benatia étant clairement plus habiles pour faire venir des joueurs à l'Olympique de Marseille que les faire partir.