L'OM fonce sur ce défenseur d'Arsenal ‍!

Par Corentin Facy

L’OM souhaite profiter du mercato hivernal pour apporter à Roberto De Zerbi les renforts espérés par le coach italien, notamment en défense. Dans cette optique, le profil de Jakub Kiwior plait énormément au board olympien.

La première partie de saison de l’Olympique de Marseille a été satisfaisante avec une seconde place à la trêve hivernale et un jeu de plus en plus séduisant au fil des semaines. Pablo Longoria et Medhi Benatia n’ont aucune raison de bouleverser l’effectif de Roberto De Zerbi, mais l’état-major phocéen compte toutefois profiter de ce mois de janvier pour apporter une ou deux retouches à leur effectif en tenant compte des souhaits de leur entraîneur. Roberto De Zerbi aimerait notamment renforcer sa défense avec un latéral droit et un défenseur central.

A l’affût de bonnes opportunités dans les grands clubs européens avec des joueurs en manque de temps de jeu, les dirigeants de l’Olympique de Marseille creusent depuis plusieurs semaines une piste en Angleterre et celle-ci se confirme selon les informations d’Editon Marseille. Suivi par plus de 12.000 fans du club marseillais, le compte spécialisé affirme que le défenseur central Jakub Kiwior, remplaçant à Arsenal depuis le début de la saison, est l’une des « pistes principales » de l’OM. Recruté pour 20 millions d’euros en provenance de la Spezia en janvier 2023, l’international polonais a joué huit matchs cette saison, profitant des absences de Gabriel ou de Saliba.

L'OM est chaud sur Jakub Kiwior

Mais il est clairement un remplaçant derrière les deux titulaires indiscutables de Mikel Arteta au poste de défenseur central. Gaucher et capable de dépanner au poste de latéral gauche si besoin, Jakub Kiwior a l’avantage d’être encore dans la force de l’âge. A seulement 24 ans, il a encore de belles années devant lui et cela intéresse grandement l’OM, qui voit ici la possibilité de former une défense sur le long terme avec Leonardo Balerdi, lui aussi très jeune.

La question est maintenant de savoir si financièrement, l’Olympique de Marseille peut se payer un tel joueur, sous contrat avec un cador du championnat anglais jusqu’en juin 2028. Assurément, le club olympien devra payer une grosse somme pour arracher Jakub Kiwior à Arsenal en cours de saison et une somme aux alentours de 20 millions d’euros sera nécessaire. Pour rendre ce transfert possible, il sera indispensable de vendre en réussissant par exemple à se débarrasser de plusieurs joueurs indésirables en défense tels que Chancel Mbemba, Lilian Brassier ou encore Bamo Meïté, notamment ciblé par le FC Nantes. Pablo Longoria et Medhi Benatia savent ce qu'il leur reste à faire.