L'OM fonce d'urgence sur un attaquant sud-américain

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le dossier Neal Maupay est plus complexe que prévu pour l’OM, à la recherche d’un buteur dans le money-time du mercato et qui a activé un plan B inattendu en Italie avec l’international paraguayen Antonio Sanabria.

Il y a encore quelques jours, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ne pensaient pas courir après un buteur dans la dernière ligne droite du mercato. Mais la blessure de Faris Moumbagna à Brest il y a dix jours a changé la donne. L’international camerounais, victime d’une rupture des ligaments croisés, va manquer les six prochains mois et Roberto De Zerbi ne dispose donc plus que d’Elye Wahi au poste d’avant-centre. Même sans coupe d’Europe à jouer, cela fait léger et Pablo Longoria en a bien conscience, raison pour laquelle le board marseillais s’est mis en quête d’un buteur.

La priorité de l’OM, comme révélé par ailleurs, est Neal Maupay, en fin de contrat dans un an avec Everton. Mais la piste est complexe, car les Toffees ne sont pas très ouverts à un prêt avec option d’achat et privilégient un transfert sec à hauteur de 8 ME. Marseille de son côté, ne souhaite pas investir autant dès maintenant et souhaite passer par un prêt. Cette piste n’est pas refermée mais a été mise de côté le temps de voir si un autre dossier peut être bouclé plus facilement. Et c’est ainsi que selon Foot Mercato, l’OM se retrouve à courtiser Antonio Sanabria, l’avant-centre paraguayen de 28 ans évoluant au Torino.

L'OM active la piste Antonio Sanabria

Le média spécialisé affirme que celui qui a marqué 28 buts en 112 matchs de Série A depuis 2021 intéresse fortement Roberto De Zerbi. Cette piste serait plus simple à concrétiser que celle menant à Maupay, d’autant que le Torino est d’accord pour s’en séparer et cible Giovanni Simeone (Naples) pour le remplacer. A ce stade, aucun chiffre n’a filtré et rien ne dit que Sanabria sera la doublure de Wahi à Marseille pour la saison à venir. Mais après avoir pris la température dans le dossier Neal Maupay, par ailleurs courtisé par Brentford pour ne rien arranger, le club phocéen commence doucement à envisager d’autres cibles.

Reste maintenant à voir qui sera l’heureux élu, dont la mission sera de mettre la pression à Elye Wahi, lequel reste de toute façon le titulaire à ce poste pour la saison à venir après son transfert à plus de 25 ME bonus compris.