L’OM flashe sur trois défenseurs français

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le recrutement d’un défenseur central est une priorité absolue pour Roberto De Zerbi lors du mercato hivernal. L’OM a ainsi établi une short-list de trois potentielles recrues à ce poste pour combler son entraîneur.

Après treize journées, Roberto De Zerbi est plutôt satisfait de son effectif. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille estime néanmoins qu’il est possible de renforcer l’équipe au mois de janvier et quelques postes ont été identifiés. La priorité du coach italien est de faire venir un défenseur central afin d’épauler Leonardo Balerdi alors que Lilian Brassier n’a convaincu personne à l’OM, au point d’être sur la liste des potentiels partants dès le mois de janvier. A en croire les informations du site Jeunes Footeux, le board marseillais a établi une short-list de trois noms pour renforcer la défense marseillaise.

L'OM a ciblé trois défenseurs centraux français

Trois pistes validées par Roberto De Zerbi, qui souhaite un joueur avec de l’expérience, une bonne qualité de relance et une complémentarité avec Leonardo Balerdi. Le premier nom n’est pas surprenant puisqu’il s’agit de Benoît Badiashile, régulièrement cité comme un joueur dans le viseur de l’OM, au même titre que Kiliann Sildillia, qui présente en plus l’avantage d’être polyvalent et de pouvoir jouer en défense centrale et dans le couloir droit.

La troisième piste est la plus surprenante puisque l’Olympique de Marseille serait également très chaud sur le dossier Olivier Boscagli, en fin de contrat avec le PSV Eindhoven en juin 2025 et qui suscite la convoitise du board olympien. Excellent en Ligue des Champions avec le club néerlandais, l’ancien défenseur de l’OGC Nice est un joueur qui plait aussi bien à Mehdi Benatia qu’à Roberto De Zerbi. Reste maintenant à voir qui sera le choix final du board marseillais, qui a en tout cas des idées et qui ne devrait pas rester les bras croisés au mois de janvier avec comme objectif de renforcer la défense de l’OM. Un renfort au poste de latéral droit est également souhaité, alors que Murillo et Lirola se montrent plutôt irréguliers depuis le début de la saison.