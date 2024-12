OM ‍: Wahi et Brassier virés, De Zerbi appelle Longoria à l'aide

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Roberto De Zerbi n'est pas satisfait de certains de ses joueurs, et cela pourrait déboucher sur des décisions spectaculaires au mercato hivernal.

Un mercato qui ne convient pas et un coup de balai plus important que prévu. C’est l’information choc dévoilée ce samedi par La Provence sur la situation à l’OM, et le mécontentement de Roberto De Zerbi. L’entraineur italien n’a de toute façon rien caché, il n’utilise plus Lilian Brassier en défense et se passe souvent d’Elye Wahi en attaque. Deux joueurs pourtant achetés très chers puisque Brest va recevoir 11 millions d’euros avec la levée d’option d’achat automatique l’été prochain, et Lens a récupéré 25 millions pour l’ancien joueur de Montpellier. Mais ces gros investissements n’entrent bien évidemment pas en compte pour De Zerbi, qui veut une équipe performante et n’imagine pas y arriver avec des joueurs qui ne l’ont pas convaincu, en match comme à l’entrainement.

Quentin Merlin est aussi ciblé

Résultat, selon La Provence, les deux recrues citées pourraient avoir une très mauvaise surprise cet hiver. Car si Brassier et Wahi sont conscients qu’ils n’ont plus du tout un statut de titulaire, leur ambition est de vivre une saison pleine à l’OM, et pouvoir peut-être montrer un meilleur visage l’année prochaine. La patience n’étant pas le fort dans le monde du football, et encore plus à Marseille, Pablo Longoria est bien parti pour dégainer ses contacts afin de voir si une belle opportunité se présente. La Tribune Olympienne confirme ainsi de son côté que Brassier a des touches en Premier League, ce qui pourrait permettre un départ en limitant la casse si vraiment son niveau de jeu est jugé trop faible par « RDZ ». Même chose par Elye Wahi, que quelques clubs européens se verraient bien relancer, même si la perte financière risquerait là d’être énorme pour l’OM, qui a toujours autant de mal à trouver un avant-centre, et à le garder quand il fonctionne bien.

A noter que La Provence précise aussi que Quentin Merlin a beaucoup déçu Roberto De Zerbi lors de sa dernière entrée en jeu à Auxerre, et le latéral gauche, souvent touché physiquement, est désormais dans le viseur de son entraineur. L’ancien nantais va vite devoir retrouver sa meilleure forme, sans quoi sa place de titulaire risque bien lui aussi de lui passer sous le nez.