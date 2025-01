L'OM finalement privé de mercato ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Deuxième de Ligue 1, l’OM a conforté sa place de dauphin du PSG avec sa belle victoire face au Havre dimanche soir (5-1). C’est à se demander si le club olympien a besoin de recruter lors du mois de janvier.

Très actif l’été dernier pour rebâtir dans son intégralité ou presque l’effectif à la disposition de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille a également l’intention de procéder à quelques changements au mois de janvier. Les grandes manoeuvres ont déjà commencé avec la signature prévue ce lundi de Luiz Felipe, qui débarque en tant que joueur libre après 18 mois passés en Arabie saoudite. L’ancien défenseur de la Lazio et du Bétis Séville va apporter de l’expérience et de la concurrence en défense centrale, où il va notamment postuler pour prendre la place de Balerdi ou celle de Murillo.

Mais au-delà de cette arrivée, l’OM a-t-il vraiment besoin de se renforcer davantage en ce mois de janvier alors que l’équipe de Roberto De Zerbi est deuxième de Ligue 1 et ne dispute que le championnat ? La question se pose, y compris pour Pablo Longoria. Ainsi, au détour d’un papier de Mélisande Gomez dans les colonnes de L’Equipe ce jour, on relève une réelle interrogation quant aux intentions de Pablo Longoria cet hiver. « Le mois de janvier commence et le président marseillais l’adore, en général. Mais cette année, il sera peut-être encore plus épanoui en tribune que sur le mercato et c’est un signal qui ne trompe pas » écrit notre consoeur.

Un mercato plus calme que jamais à l'OM ?

Autrement dit, le président de l’Olympique de Marseille pourrait enfin passer un mercato tranquille, loin du stress et des négociations à tout-va avec simplement la volonté de conserver ses meilleurs joueurs et son ossature pour permettre à Roberto De Zerbi de travailler sereinement. On imagine quand même que Pablo Longoria, épaulé dans sa mission par Medhi Benatia, tentera de trouver des portes de sortie à plusieurs de ses indésirables, à commencer par Amine Harit, Bamo Meïté, Chancel Mbemba ou encore Lilian Brassier. Le téléphone du dirigeant espagnol ne sera donc pas totalement mis sur mode avion en ce mois de janvier.