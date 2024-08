L'OM fait une erreur au mercato, il craint déjà le pire

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Elye Wahi va s'engager avec l'OM dans les prochaines heures. Un transfert qui ne fait pas l'unanimité chez tous les observateurs du championnat de France.

L'OM va boucler l'arrivée d'Elye Wahi dans les prochaines heures. L'attaquant du RC Lens est plus que jamais motivé à l'idée de relever le challenge phocéen et d'évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Son aventure dans le nord de la France restera néanmoins mitigée. De quoi interloquer certains observateurs, qui ne savent pas si Wahi aura les épaules pour s'imposer à l'OM malgré son talent indéniable. Ce n'est pas Walid Acherchour qui dira le contraire, lui qui aurait préféré que Marseille recrute Eddie Nketiah.

Elye Wahi à l'OM, des doutes énormes sont présents

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois concernant l'arrivée à l'OM de l'ancien attaquant de Montpellier. « J'ai toujours dit que je préférais Eddie Nketiah pour sa fiabilité et sa maturité. Elye Wahi a des grosses qualités aussi attention. Il a 21 ans. Il avait fait une énorme saison à Montpellier avant d'aller à Lens où ça a été plus compliqué. (...) La qualité est là pour Wahi mais j'ai des doutes sur sa compréhension du jeu et la déconnexion qu'il peut avoir. (...) Tout dépend de quel Wahi tu vas avoir. C'est un excellent joueur mais si j'avais eu le choix entre Nketiah qui a joué sous Bielsa et Arteta et qui arrive sous De Zerbi, je l'aurais préféré. Wahi arrive, je ne suis pas fermé mais j'ai des doutes. La pression à Lens... il a eu du mal à l'inverser au fil de la saison. On n'avait pas les mêmes yeux aussi avant. A Marseille, ça va être scruté », a notamment indiqué Walid Acherchour, curieux de voir comment se passera l'aventure phocéenne de Wahi. A lui de jouer pour mettre tout le monde d'accord.