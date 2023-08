L'OM fait le ménage, Guendouzi fonce vers l'Italie

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Héros malheureux du match face au Panathinaïkos mardi, Mattéo Guendouzi devrait être la grosse vente de l’OM lors de ce mercato. Un départ de l’international français est plus que jamais dans les tuyaux à Marseille.

Jeudi, le journal L’Equipe indiquait dans ses colonnes que Pablo Longoria avait prévu 40 millions d’euros de vente à l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival. Sans prendre en compte le départ de Ruslan Malinovskyi en prêt avec option d’achat au Genoa, le club olympien a déjà vendu pour 30 millions d’euros grâce aux ventes de Cengiz Ünder, Luis Suarez, Arkadiusz Milik et Nemanja Radonjic. Le départ de Mattéo Guendouzi pourrait donc être le dernier de l’été à Marseille… et il se précise. Alors que l’OM est favorable à son départ en raison de la quantité de milieux qui garnissent l’effectif de Marcelino (Ounahi, Gueye, Veretout, Rongier, Kondogbia), les offres tardent à arriver.

Mais dans les deux dernières semaines du mercato, tout risque de s’accélérer. A la surprise générale, ce n’est toutefois pas de la Premier League que pourrait venir la solution dans le dossier Mattéo Guendouzi. Et pour cause, le journaliste Alfredo Pedulla dévoile que la Lazio Rome exerce un pressing de plus en plus intense pour recruter le n°6 de l’Olympique de Marseille lors de cette période de transferts. « Son profil est en tête de la liste à Rome » écrit le journaliste, pour qui Mattéo Guendouzi est l’option n°1 de Maurizio Sarri à ce poste de milieu relayeur.

Mattéo Guendouzi cible n°1 de la Lazio

Le journaliste fait par ailleurs savoir que Galatasaray a également un intérêt pour le joueur, mais il y a peu de chance que le club turc atteigne les 20 à 30 millions d’euros exigés par Pablo Longoria. A en croire BeIN Sports, l’Inter Milan a également un œil sur la situation de Mattéo Guendouzi. Plusieurs clubs sur les rangs, cela va permettre à Pablo Longoria de faire grimper les enchères pour tirer le meilleur prix d’un joueur qui a alterné le bon et le moins bon depuis son arrivée en Provence. Mais quoi qu’il en soit, l’Olympique de Marseille fera une plus-value avec Mattéo Guendouzi, recruté pour seulement 11 millions d’euros en provenance d’Arsenal en 2022.