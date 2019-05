OM : Dans le dur, Payet se trouve très bien à Marseille

Dans : OM, Mercato.

Demi-Dieu à Marseille au printemps dernier quand il avait tout sacrifié pour tenter de gagner la finale de l’Europa League, Dimitri Payet a perdu tout son crédit cette saison.

Blessé puis hors de forme, le meneur de jeu n’a plus la même influence, et n’est même plus un titulaire indiscutable en deuxième partie de saison. Il fait partie des explications au raté complet de l’OM, qui pourrait se terminer avec une absence de Coupe d’Europe la saison prochaine. S’il ne veut pas baisser les bras, le Réunionnais reconnaît qu’il aurait du mal à digérer une cinquième ou sixième place, mais avoue également qu’il ne pense pas une seule seconde à quitter l’OM cet été.

« Ce n'est pas terminé, il reste encore 12 points à prendre. Bien sûr qu'on a encore plus qu'avant pas le droit à l'erreur. Tant que c'est encore possible mathématiquement, on va y croire et faire ce qu'il faut pour essayer de recoller, voire de gratter des places... Jouer une Coupe d'Europe c'est important. Aujourd'hui, avant de regarder la troisième place, il faut viser la quatrième place. C'est celle qui est la plus accessible. Finir sans Coupe d'Europe, ce serait très difficile pour nous. Un transfert cet été ? Honnêtement, ce n'est pas quelque chose que je me mets en tête. Je l'ai déjà dit, je suis revenu à Marseille (en janvier 2017), j'y suis bien. Je ne vois pas l'intérêt, pour l'instant, d'aller voir ailleurs. Je ne me suis pas posé cette question », a souligné Dimitri Payet en conférence de presse. Il faut dire qu’avec son salaire XXL et ses performances récentes, l’ancien nantais ne devrait pas crouler sous les propositions.