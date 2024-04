L'OM et Paulo Fonseca c'est fini, l'annonce brutale

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Si Jean-Louis Gasset a récemment repris les rênes de l'OM, l'entraineur français ne restera pas la saison prochaine. Le club phocéen se doit de trouver un nouvel homme fort, qui aura d'ailleurs du mal à être Paulo Fonseca.

L'OM traverse une importante crise de résultats depuis quelques semaines. Si Jean-Louis Gasset avait rapidement réussi à redresser la barre après l'épisode Gattuso, l'ancien adjoint du PSG a beaucoup plus de mal désormais à tirer le meilleur de son équipe. Et une chose est sûre, il ne restera pas au club à l'issue de la saison. L'OM va donc devoir le remplacer et trouver la perle rare, ce qui n'a pas été son fort depuis quelque temps. Pas mal de noms sont cités et un revient avec insistance : Paulo Fonseca. Officiellement, le Portugais du LOSC sera en fin de contrat à la fin de l'exercice en cours. Mais la situation n'est pas aussi simple à en croire Romain Canuti, qui annonce que Paulo Fonseca a prolongé avec le LOSC même si absolument rien n'a été officialisé en ce sens.

Paulo Fonseca, l'OM peut oublier

Sur le plateau du Talk du Phocéen, le journaliste a en effet donné ses informations sur le sujet, quitte à surprendre le reste du plateau présent avec lui. « On va redescendre d'un étage et rester sur du réaliste. Fonseca, il y a une prolongation qui a été signée avec Olivier Létang. Cela dépend de la place de Lille si le club finit troisième ou quatrième. Évidemment qu'il ne l'a pas dit en conférence de presse. Il est entraineur. Je pense qu'on l'a loupé », a notamment indiqué Romain Canuti, qui a même surpris ses interlocuteurs sur le plateau. Cette annonce est donc un sacré coup dur pour les fans et observateurs de l'OM, qui avaient bon espoir de voir le technicien lusitanien rallier la Canebière l'été prochain. Autre piste phocéenne : Christophe Galtier, aujourd'hui débarrassé de ses problèmes judiciaires et prochainement sans club après un départ plus qu'imminent du Qatar.