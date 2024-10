L'OM et le Qatar, Longoria interpellé

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille refuse que le Qatar s'affiche sur son maillot dans le cadre du contrat entre la Ligue 1 et la LFP. Daniel Riolo a décidé d'interpeller Pablo Longoria.

Pour acheter les droits de diffusion d'un match de Ligue 1, Beinsports a réclamé que 20 des 100 millions d'euros soient payés en échange de visibilité pour le Qatar dans les 18 clubs qui jouent le Championnat de France. Mais du côté de l'OM, on refuse que cela se concrétise par l'apparition du nom du pays gazier sur son maillot. Une décision forte de la part de Pablo Longoria, mais qui interpelle tout de même Daniel Riolo. Car le journaliste de RMC ne l'a pas oublié, le président de l'Olympique de Marseille a soutenu Vincent Labrune lors des dernières élections et s'opposer à cette décision entérinée lors de la vente des droits est totalement paradoxale.

Que l’OM ne veuille pas faire la pub du Qatar est une chose compréhensible … mais alors pourquoi avoir signé le contrat ? Pkoi avoir soutenu les associés Labrune et NAK le 10/09 ?? Ça, c’est moins compréhensible en revanche … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) October 14, 2024

Sur les réseaux sociaux, Daniel Riolo pointe du doigt l'attitude à géométrie variable du président du club marseillais. « L’OM refuse le sponsor maillot Qatar… ok bien ! Et va accepter les panneaux dans le stade ? Curieux de voir les réactions des supporters à ce sujet .. surtout si Bein continue de ne pas payer la facture … Que l’OM ne veuille pas faire la pub du Qatar est une chose compréhensible … mais alors pourquoi avoir signé le contrat ? Pkoi avoir soutenu les associés Labrune et NAK le 10/09 ?? Ça, c’est moins compréhensible en revanche », fait remarquer le journaliste de RMC, qui avait fait campagne pour que le patron de la Ligue de Football Professionnel soit battu lors des dernières élections. Il est vrai que Pablo Longoria a toujours soutenu le président de la LFP, lequel va désormais devoir se débrouiller avec ce dossier du sponsoring avec le Qatar.