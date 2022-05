L'OM est vendu, qui peut encore en douter ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le serpent de mer de la vente de l’OM continue de faire beaucoup de bruit à Marseille, où certains insiders jurent que Frank McCourt a craqué.

Depuis plus d’un an, le journaliste Thibaut Vézirian évoque la vente de l’Olympique de Marseille. Et tandis que celle-ci peine à se confirmer, l’insider est toujours certain de ses informations. Au cours d’un live vidéo pour le compte Twitter @OMFLASHNEWS, l’ancien chroniqueur de L’Equipe d’Estelle sur La Chaîne L’Equipe a remis une pièce dans la machine. Pour lui, il n’y a plus aucun doute à avoir dans la mesure où les confirmations pleuvent dans le monde des affaires : comme il l’affirme depuis plusieurs mois, Frank McCourt aurait vendu l’Olympique de Marseille. Tout serait calé et de nombreux businessmens gravitants autour du monde du football seraient au courant de l’information. Thibaut Vézirian l’assure, le temps lui donnera raison.

Thibaut Vézirian affiche sa confiance

Frank McCourt était présent à l’@orangevelodrome ce dimanche aux côtés des 160 femmes invitées en tribune présidentielle à l’occasion de la #JourneeDesDroitsDesFemmes 🔵⚪️ pic.twitter.com/wrWpeGEpi8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 9, 2022

« Depuis le début, la technique de McCourt a été de dire qu’il n’était pas vendeur. Il s’est pris un peu les pieds dans le tapis à force d’être entêté comme ça, il aurait mieux fait de faire comme Saint-Etienne. La réalité, c’est que j’étais encore en rendez-vous il y a quinze jours avec un homme d’affaires qui possède un club étranger et qui cherche des investisseurs. Je lui ai expliqué ce qu’il se passait à Marseille, le changement de commissaire au compte, l’augmentation du capital… Et le gars m’a coupé en me disant de passer à un autre sujet car tout le monde sait que l’OM est vendu et que c’est juste qu’ils ne l’ont pas dit. La réalité des affaires, c’est ça. J’avais déjà toutes les confirmations mais depuis que la parole s’est libérée chez les supporters… On vient à moi avec des centaines de confirmation. Tout le monde est tranquille et libéré avec ça » a lancé le journaliste, toujours intimement convaincu que l’Olympique de Marseille a été vendu par Frank McCourt et que l’officialisation n’est désormais plus qu’une question de semaines.

Un discours qu'il tient depuis désormais quasiment deux ans, et qui fait en tout cas un carton auprès des supporters. Ces derniers ont récemment fait savoir qu'ils avaient eu confirmation que le club était déjà vendu, et qu'il fallait désormais attendre l'officialisation. En conséquence, Thibaud Vézirian a tenu à rappeler dans ses interventions récentes que l'OM était bien vendu, puisque des supporters du club bien informés, et notamment les South Winners, en avaient fait l'annonce. Malin.