L'OM est ruiné, la vérité éclate

Deuxième de Ligue 1, l'Olympique de Marseille reste flou concernant sa stratégie au mercato hivernal. Les dépenses devraient toutefois être limitées. Manque d'argent ? Non, une question d'équilibre sportif et économique.

Un quasi sans-faute pour l'Olympique de Marseille sur les six premiers mois de la saison. Après un exercice précédent marqué par des choix ratés concernant l'entraîneur et les joueurs, Pablo Longoria a bien rectifié le tir l'été dernier. Il a convaincu Roberto de Zerbi de s'installer sur le banc phocéen avant d'ajouter de très beaux noms dans le onze type : Adrien Rabiot, Mason Greenwood et Pierre Emile-Hojbjerg notamment. Un mercato ambitieux qui place les Olympiens au deuxième rang de la Ligue 1 mais qui a un certain coût. L'ancien attaquant de Manchester United a été acheté 26 millions d'euros, Elye Wahi est arrivé de Lens contre 25 millions d'euros. Rabiot est certes venu libre mais son salaire est très important pour un club comme l'OM.

L'OM ne recrutera pas avant d'avoir vendu

Même si De Zerbi émet quelques réserves sur le niveau de ses défenseurs et incite sa direction à recruter encore, le club phocéen veut être économe en janvier. Selon le journal La Provence, l'OM n'aurait tout simplement plus assez d'argent à investir au mercato. Faux, rétorque sur X le journaliste Adam Manseur. La direction marseillaise n'exclurait aucun transfert entrant, à condition de compenser par des ventes et de maintenir la cohésion dans le vestiaire. « Y’a un équilibre et une équipe qui tourne, l’OM compte se séparer des joueurs qui ne donnent pas satisfaction pour les remplacer. Une question « d’équilibre » plutôt qu’un club fauché », a lâché le journaliste spécialisé sur le réseau social X.

Marseille a de quoi dégraisser efficacement cet hiver avec les possibles ventes d'Amine Harit, Bamo Meïté, Lilian Brassier voire Chancel Mbemba ou encore Ruben Blanco et Pol Lirola. Autant de départs potentiels qui seront de toute façon nécessaires pour que dans le sens inverse, Pablo Longoria et Mehdi Benatia puissent renforcer l'équipe à la disposition de Roberto De Zerbi. Car pour le board olympien, il n'est pas question de surcharger un effectif déjà conséquent en quantité, encore moins une saison durant laquelle l'OM ne joue pas de coupe d'Europe.