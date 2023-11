L'OM est en crise, Gennaro Gattuso tape sur ses joueurs

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très élogieux envers son groupe après la victoire contre l’AEK Athènes jeudi soir, Gennaro Gattuso a changé son fusil d’épaule dimanche soir, pointant la défaillance de certains des joueurs de l’OM après la défaite contre Lens.

Ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille a deux visages. Celui proposé en Europa League est globalement cohérent à défaut d’être brillant, ce qui permet à l’équipe de Gennaro Gattuso de faire la course en tête dans un groupe relevé composé de Brighton, de l’Ajax Amsterdam et de l’AEK Athènes. En excellente position pour se qualifier, Marseille a d’ailleurs battu le club grec à deux reprises, ce qui lui a permis de prendre les commandes de ce groupe. En championnat en revanche, la musique est bien différente au grand dam des supporters olympiens.

Dimanche soir à Lens, le club phocéen a concédé sa quatrième défaite de suite à l’extérieur après les matchs à Paris, Monaco et Nice. A l’issue de la rencontre au stade Bollaert, Gennaro Gattuso n’a pas épargné ses joueurs, estimant que certains d’entre eux n’étaient qu’à 50 ou 60 % de leurs capacités. « Il n'y a pas de défaite juste ou injuste. Nous avons dépensé énormément d'énergie, le match était très physique. Nous avons relativement souffert, aussi bien sur le plan technique que physique. Nous devons faire beaucoup mieux. Si vous m'aviez demandé le résultat exact pour ce match, j'aurais dit qu'il s'agissait d'un nul. Je n'aime pas parler de défaite, car le mot « défaite » est un terme pour les faibles » estime Gennaro Gattuso avant de conclure.

Gennaro Gattuso attend plus de certains joueurs à l'OM

« Nous devons faire beaucoup mieux pour gagner des points, beaucoup d'effort sur le plan technique, gagner plus de duels. Oui, je suis un peu préoccupé. Nous devons travailler chaque jour pour trouver des solutions, y compris au niveau mental. Des joueurs ne sont pas à leur maximum, et ne sont qu'à 50-60% de leur capacité » regrette l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui sait qu’il va devoir redresser la situation et cela très rapidement s’il ne veut pas avoir les supporters phocéens à dos. Une réaction sera primordiale après la trêve internationale, d’autant que des matchs plus abordables attendront l’OM avec Strasbourg, l’Ajax, Rennes, Lyon et Lorient au menu.