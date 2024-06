L'OM est déchainé et fait une offre pour ce crack algérien

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est sur pas mal de chantiers lors de cette intersaison. Roberto De Zerbi veut des joueurs capables d'apporter un plus et qui sont tournés vers le collectif.

A Marseille, c'est un peu le calme avant la tempête. La future venue de Roberto De Zerbi sur le banc de l'OM rend impatient beaucoup de monde sur la Canebière. Les fans phocéens espèrent voir du beau jeu et des résultats la saison prochaine. Le marché des transferts sera crucial pour avoir de belles ambitions. Cependant, la direction n'aura pas les moyens de faire n'importe quoi, surtout sans les revenus liés à la coupe d'Europe. Il faudra donc faire de belles affaires peu onéreuses. Roberto De Zerbi a des idées en tête pour renforcer son groupe et un joueur évoluant au Portugal lui plait particulièrement.

Un Algérien bientôt recruté par l'OM de De Zerbi ?

Selon les informations de Santi Aouna, l'OM vient de formuler une offre officielle à Farense pour s'attacher les services de Mohamed Bachir Belloumi. Le joueur algérien, qui évolue aux poste d'ailier ou de milieu, est prêt à passer le cap et accepter la proposition des Phocéens. Le discours de la direction a fait mouche et il attend désormais que les deux clubs se mettent d'accord sur le montant de l'opération. Le joueur de 22 ans est estimé à 4 millions d'euros. Un montant qui ne refroidit pas l'OM. La saison passée avec Farense, Mohamed Bachir Belloumi avait réalisé de belles choses, avec 7 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées en 34 matchs disputés en championnat. A noter qu'en plus de Bachir Belloumi, fils de Lakhdar Belloumi, légende du football algérien, l'Olympique de Marseille a passé la seconde dans le dossier Lilian Brassier (Brest) et négocie une arrivée libre de Tanguy Ndombele. Des profils séduisants qui devraient rassurer les amoureux du club marseillais.