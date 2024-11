L'OM enrage contre Adrien Rabiot

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Adrien Rabiot a été l'un des hommes clés du succès français en Italie dimanche soir. Le niveau affiché par le milieu à San Siro rassure l'OM d'autant qu'il n'est pas aussi brillant sur la Canebière.

Absent de l'Equipe de France depuis l'Euro et la demi-finale perdue contre l'Espagne, Adrien Rabiot s'est rappelé au bon souvenir de Didier Deschamps. Le milieu de l'OM a été étincelant sur la pelouse de San Siro, dimanche soir, contre l'Italie. En plus de son influence dans l'entrejeu, il a inscrit un doublé qui a permis aux Bleus d'accrocher in extremis la première place du groupe. De quoi calmer ses détracteurs, lesquels contestaient sa sélection dans les 23 Français après des débuts timides à Marseille. A en croire Jérôme Rothen, ces journalistes réfractaires à Rabiot n'étaient pas les plus pessimistes.

Adrien Rabiot déçoit l'OM

En effet, selon le consultant de RMC, l'Olympique de Marseille n'apprécie pas les prestations d'Adrien Rabiot depuis son arrivée en septembre. « Avec son statut d’international et le niveau qu’il a affiché à la Juventus, l’OM doit retrouver ce joueur-là. Si Rabiot n’élève pas davantage son niveau de jeu par rapport à ce qu’il a montré depuis le début, ce sera un véritable échec. Je peux vous assurer qu’à l’heure actuelle, l’Olympique de Marseille n’est clairement pas satisfait de son début de saison », a lâché Rothen dans son émission Rothen s'enflamme.

🪖 2e coup de casque du Duc pour le doublééééé ⚽️⚽️



4 de ses 6 buts en Bleu ont été inscrits de la tête 🤯#FiersdetreBleus pic.twitter.com/fDrDqWJt09 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 19, 2024

L'analyse marseillaise peut paraître sévère étant donné que Rabiot n'a joué que 6 fois avec l'OM dont 4 fois seulement comme titulaire. De plus, le milieu de terrain français a été écarté des terrains pendant tout l'été, ne réalisant aucune préparation physique collective. A voir désormais quel sera son niveau lors des matchs à venir de l'OM, notamment les deux prochains chocs contre Lens et Monaco. Si Rabiot reste sur la continuité de son médiocre mois d'octobre, son crédit s'épuisera rapidement et logiquement à Marseille.