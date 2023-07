L'OM encore trompé pour Iliman Ndiaye ‍?

L'OM est tout proche de signer Iliman Ndiaye au mercato. Toutefois, l'accord avec Sheffield United peine à arriver, de quoi relancer Everton. La formation anglaise a bien besoin d'un attaquant et a jeté son dévolu sur le Sénégalais.

Pierre-Emerick Aubameyang, un super coup pour l'OM mais un frein pour la venue d'Iliman Ndiaye ? La star gabonaise rend la venue du jeune sénégalais moins urgente, ce qui pourrait profiter aux autres clubs prétendants. L'OM reste sur le coup pour Ndiaye, ayant convaincu le jeune homme de venir sur la Canebière la saison prochaine. Mais, les choses ne sont pas aussi simples avec Sheffield United. De retour en Premier League, les Blades ne lâcheront pas aussi facilement leur pépite. De quoi favoriser une surenchère et relancer un club dans le besoin comme c'est le cas d'Everton.

Les Toffees, maintenus de justesse en Premier League en juin dernier, ont besoin de recruter un buteur. Déjà défaillants dans ce secteur la saison dernière, ils ont en plus perdu Dominic Calvert-Lewin sur blessure. Neal Maupay va être transféré cet été et il manque donc un joueur dans ce secteur. Selon les médias anglais, Everton se concentre désormais pleinement sur la piste Iliman Ndiaye.

