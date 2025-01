L'OM en feu, le dossier Pogba s'emballe

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM n’a pas abandonné l’idée de faire signer Paul Pogba lors de ce mercato hivernal, mais c’est désormais à l’international français, libre et autorisé à rejouer à partir de mars, de prendre une décision quant à son avenir.

Depuis le début de la saison, l’Olympique de Marseille n’a pas de grosses difficultés au milieu de terrain. On peut même dire qu’il s’agit d’un secteur de jeu fort de l’équipe de Roberto De Zerbi avec des éléments qui donnent entière satisfaction à l’instar de Valentin Rongier, Pierre-Emile Hojbjerg, Adrien Rabiot et même le jeune Bilal Nadir. Pourtant, les dirigeants phocéens envisagent sérieusement de recruter à ce poste. L’opportunité de s’offrir Paul Pogba, actuellement libre, est trop belle pour ne pas agir.

C’est ainsi que selon les informations du média Lions de l’Atlas, l’Olympique de Marseille est bel et bien intéressé par le champion du monde 2018. Mais dans ce dossier, ce n’est plus Pablo Longoria qui a les cartes en main. Et pour cause, le board olympien attendrait à présent la réponse de Paul Pogba. « La balle est dans son camp » révèle le média. De son côté, Foot Mercato a confirmé la possibilité de voir Paul Pogba arriver à l’Olympique de Marseille lors de ce mois de janvier. Réagissant à une information de la Gazzetta dello Sport, qui a titré que Roberto De Zerbi rêvait de l’international français, le journaliste Santi Aouna a publié sur son compte X que l’intérêt de l’OM était bien réel « mais pas nouveau ».

L'OM est intéressé, Pogba doit trancher

Autant dire que rien n’est encore joué dans ce dossier, mais la piste Paul Pogba est bien réelle et va donc au-delà de la simple rumeur ou du pur fantasme. Des discussions ont bien lieu actuellement entre Medhi Benatia, Pablo Longoria et l’entourage du joueur. Pour rappel, Paul Pogba a officiellement été libéré de son contrat par la Juventus Turin et sera autorisé à reprendre la compétition au mois de mars après la réduction de sa suspension par le Tribunal arbitral du sport. Et même s’il faudra sans doute plusieurs semaines à Paul Pogba pour se retaper physiquement et être prêt à jouer, l’OM semble bouillant pour relancer un joueur dont le talent n’est évidemment pas à présenter.