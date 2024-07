L’OM dérange Aubameyang en vacances, il y a urgence

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Élément fondamental de la saison dernière, Aubameyang a été l’un des seuls joueurs marseillais réguliers. A 35 ans, son avenir au sein du club phocéen est pourtant sérieusement menacé depuis quelques heures.

L’Olympique de Marseille semble vouloir repartir de zéro. Après une saison 2023/2024 bien en deçà des attentes, le club phocéen a frappé un grand coup sur le marché des transferts en parvenant à attirer Roberto De Zerbi sur le banc après son passage à Brighton. L’OM a entamé son mercato avec les arrivées de Lilian Brassier et Ismaël Koné qui seront officielles d’ici peu. Dans le sens des départs, Iliman Ndiaye doit rejoindre Everton mais un autre dossier s’est rajouté à la pile, un peu plus douloureux cette fois. En effet, des formations saoudiennes sont montées au créneau ces dernières heures au sujet de Pierre-Emerick Aubameyang, notamment Al Shabab qui fait le forcing pour le recruter. Le Gabonais n’a pas encore reçu d’offre mais l’approche du club le fait hésiter sur la suite à donner de son aventure avec l’OM selon Foot Mercato.

Longoria et De Zerbi prêts à tout pour retenir Aubameyang

🚨#MercatOM 🔵⚪️

🆕 Al Shabab 🇸🇦 fait un gros forcing pour PEA.

🆕 Pierre-Emerick Aubameyang est en vacances et se prépare à une nouvelle saison selon son entourage

▶️l’OM attend désormais une clarification des intentions de son buteur gabonais pour son futur

▶️l'OM et surtout… pic.twitter.com/TPT4MjlTCg — Sébastien Denis (@sebnonda) July 2, 2024

Le club de la cité phocéenne compte vraiment sur l’ancien d’Arsenal, et les dirigeants lui ont demandé de clarifier sa véritable volonté durant ce mercato. Actuellement, le joueur, qui sort d’une très belle saison à Marseille (30 buts en 51 matchs toutes compétitions confondues), est en vacances et se prépare à reprendre l’entraînement avec l’OM en temps et en heure. Pour l’instant, difficile de savoir ce que souhaite faire le joueur, qui est ouvertement dragué par le Moyen-Orient depuis quatre ans désormais. Ce qui est sûr, c’est que Pablo Longoria et Roberto De Zerbi comptent véritablement sur lui et vont tout faire pour le retenir. Il faudra se montrer convaincant, car l’appel de l’Arabie Saoudite sera sans doute difficile à refuser pour l’ancien de Dortmund, qui souhaite sûrement décrocher un dernier gros contrat à 35 ans. Le risque, laisser partir son attaquant phare seulement un an après son arrivée, à l’instar d’Alexis Sanchez la saison précédente. C'est aussi pour cela que l'OM tient absolument à connaitre l'envie de son joueur gabonais, pour ne pas être pris au dépourvu et être certain de compter sur lui cette saison.