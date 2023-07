L'OM déchire son offre pour un défenseur de Premier League

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille avance doucement dans son mercato, puisque Geoffrey Kondogbia est le seul renfort pour l'instant. L'OM doit vite bouger ses pions, mais pas au point de faire n'importe quoi.

A deux jours du 14 juillet, le feu d’artifice n’a pas commencé pour le marché des transferts marseillais, même si la signature de Kondogbia est tout de même une belle entrée en matière. Depuis, les rumeurs se multiplient, de nombreux joueurs sont annoncés comme proches de l’OM, les agents et autres conseillers ayant évidemment tout intérêt à ce que cela se sache. Ces derniers jours, une information est venue d’Angleterre selon laquelle Pablo Longoria aurait noué des contacts avec les dirigeants de Leeds pour obtenir la signature de Junior Firpo, le latéral gauche dominicain des Peacocks. Révélé par le Betis Séville, et passé par le Barça, qui l’avait acheté pour 25 millions d’euros en 2019, Junior Firpo est à Leeds depuis 2021, où il a notamment travaillé sous les ordres de Marcelo Bielsa. Le club anglais ayant été relégué, il doit bien sûr soulager son effectif et le défenseur est sur le marché.

Leeds se fait calmer, l'OM de retour ?

Cependant, face à l’exigence financière un peu démesurée de Leeds pour son joueur, l’OM aurait rapidement jeté l’éponge, estimant qu'il ne fallait pas perdre de temps. Depuis, les offres ne se bousculent pas, puisque Leeds Live explique ce mercredi que désormais seul Galatasaray montre un petit intérêt pour Junior Firpo. Et encore, les dirigeants stambouliotes n’envisagent qu’un prêt pour le joueur de 26 ans qui a disputé 19 matchs la saison passée en Premier League. Pour l’instant, le club anglais n’a même pas répondu à cette proposition venue de Turquie, ce qui laisse peut-être la porte ouverte à l’Olympique de Marseille, même si Pablo Longoria est probablement déjà passé à autre chose.