L'OM de Tudor, Jérome Rothen sans pitié

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a battu Monaco ce dimanche soir en Ligue 1 au terme d'une rencontre spectaculaire. Mais tout le monde n'est pas rassuré par le niveau de jeu produit par les Phocéens.

A Marseille, le travail a été fait avant la trêve internationale. Les Phocéens ont en effet battu l'OL et l'AS Monaco. Si tout n'est pas parfait, l'OM reste au contact du podium, à un petit point du Stade Rennais, troisième. De quoi faire passer la pilule un peu plus facilement à des fans marseillais déçus du nouveau parcours européen du club. Si pas mal d'observateurs restent convaincus par le jeu proposé et l'état d'esprit affiché, d'autres sont beaucoup plus mesurés. C'est le cas de Jérôme Rothen, pas hyper rassuré par la première partie de saison de l'OM.

L'OM, une tendance inquiétante se dégage

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet. Selon lui, l'OM ne peut pas se satisfaire de son début de saison. « La première partie de saison de l'OM n'est pas une réussite. On est à 15 journées, et l'OM n'est pas dans les clous. Ils sont quatrièmes. Ok c'est serré par rapport aux équipes du haut, mais bon Paris et Lens font un parcours parfait et l'écart commence à se creuser. C'est serré avec les équipes en-dessous et cela s'est vu contre Monaco. Pour moi, heureusement que le parcours de l'OM n'est pas parfait. Ils sont éliminés de toutes les compétitions européennes. Quand on voit le scénario des matchs, il peut y avoir des regrets. Sur 15 journées de championnat, ils ont 4 points de plus que la saison passée mais on ne va pas regarder que l'émotion. Ce que demande Tudor à ses joueurs, je trouve qu'ils sont parfois dépassés. Ils ne peuvent pas continuer à jouer seulement une mi-temps. Je suis perplexe sur ce que propose Igor Tudor », a notamment indiqué Jérôme Rothen, inquiet pour l'OM si l'équipe d'Igor Tudor ne trouve pas un peu plus de régularité tout au long des rencontres disputées. Lors de la reprise du championnat après la Coupe du monde, les Phocéens recevront Toulouse le 28 décembre.