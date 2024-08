L'OM contre Mbappé, embrouille au mercato ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille regarde du côté de Caen pour renforcer son attaque. Mais comme avec N'Golo Kanté, l'OM semble prendre le club normand de haut au risque de se planter.

Neuf ans après avoir tenté de faire venir, en vain, du SM Caen N'Golo Kanté, le club phocéen veut cette fois faire signer Tidiam Gomis, le jeune attaquant malherbiste que Leverkusen avait essayé de recruter l'an dernier, sans y parvenir non plus. Cependant, tandis que les dirigeants normands réclament 4 millions d'euros pour vendre leur pépite offensive, et tout comme ils l'avaient fait en 2015 avec Kanté, leurs homologues marseillais traînent les pieds pour payer ce montant et prennent le risque de voir Gomis filer ailleurs. Car d'autres clubs européens suivent de près la trajectoire du joueur de 18 ans entraîné par Nicolas Seube, et l'Olympique de Marseille sait qu'il ne faudra pas trop traîner dans ce dossier, même si les responsables du club provençal sont tentés de jouer la montre.

Caen attend que l'OM fasse un gros effort financier

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TIDIAM GOMIS (@t.gomis7_)

Pour l'instant, les deux clubs sont donc en stand-by, le SMC n'ayant pas un besoin impératif de vendre, tandis que du côté de l'OM, on pense que l'avis de Tidiam Gomis, qui souhaite rejoindre Marseille, peut peser lourd dans la balance, tout comme il y a neuf ans, c'était déjà le cas avec N'Golo Kanté qui avait rejoint finalement Leicester, avec la suite de la carrière que l'on connaît. Bien évidemment, on ne peut pas comparer Gomis et Kanté, mais du côté de Pablo Longoria et Mehdi Benatia, on sait que le club désormais propriété de Kylian Mbappé ne se laissera pas faire, alors que la saison de Ligue 2 vient de commencer et que Malherbe affiche de vraies ambitions.

Selon FootMercato, l'OM serait même tenté d'attendre 2025 que Tidiam Gomis soit libre afin de le faire signer, prenant ainsi le risque de voir le joueur changer d'avis d'ici là et finalement rejoindre une grosse équipe européenne, puisqu'en plus de Leverkusen, le nom de la Juventus avait également circulé au coeur de l'hiver. A deux semaines de la fin du mercato d'été, on devrait rapidement savoir comment cela va se terminer pour le jeune attaquant malherbiste.