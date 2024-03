L'OM champion de France avec Galtier, il annonce la couleur

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A en croire L’Equipe, Christophe Galtier et Paulo Fonseca sont les deux entraîneurs ciblés par l’OM dans l’optique de la saison prochaine. En poste au Qatar, l’ancien coach du PSG rêve du banc de Marseille.

Jean-Louis Gasset réussit un intérim exceptionnel sur le banc de l’Olympique de Marseille, avec cinq victoires en cinq matchs depuis qu’il a succédé à Gennaro Gattuso. Malgré des débuts de rêve, le technicien de 70 ans ne s’imagine pas poursuivre à l’OM au-delà de la mission commando de 100 jours qu’il lui a été confiée par Pablo Longoria. Marseille non plus n’a pas l’intention -pour l’instant- de prolonger le contrat de Jean-Louis Gasset. Le club phocéen veut repartir sur un nouveau cycle cet été avec l’idée d’enrôler un entraîneur capable de créer un projet sur plusieurs saisons.

Galtier et Fonseca déjà en finale pour le banc de l’OM ? https://t.co/sU8noltYNO — Foot01.com (@Foot01_com) March 12, 2024

Christophe Galtier est l’homme parfait pour cela selon Benoît Trémoulinas. Au micro de la Chaîne L’Equipe, l’ancien défenseur de Bordeaux et de l’Equipe de France a estimé que l’OM ne devait pas hésiter à foncer sur Christophe Galtier, un coach parfait pour bâtir un solide projet en Ligue 1. De plus, l’ex-entraîneur du Paris Saint-Germain « rêve » de s’asseoir sur le banc de Marseille, sa ville natale. « Christophe Galtier a toujours voulu entraîner l’OM, c’est un rêve pour lui qui est Marseillais. Il a réussi à être champion avec Lille, il a fait un super boulot à Saint-Etienne, c’est un super coach. A un moment donné, Pablo Longoria va devoir bâtir quelque chose sur plusieurs années » a d'abord lancé le consultant de l'Equipe de Greg avant de poursuivre.

Galtier, le coach parfait pour l'OM selon Trémoulinas

« On émet beaucoup de doutes sur Longoria et s’il a enfin envie de bâtir quelque chose sur la durée, Galtier sera à même à le réaliser car il connait la Ligue 1, il aime le club, il sait comment être champion. Jean-Louis Gasset, que voulez-vous dire de négatif sur lui ? C’est une figure paternelle, je lui dois beaucoup quand je jouais à Bordeaux. On dit souvent que c’est le pompier de service, qu’il est là pour créer l’électrochoc. A titre de comparaison, un Pascal Dupraz va créer un électrochoc en tant que pompier de service, mais dans le jeu ça reste moyen. Jean-Louis Gasset lui, est arrivé avec ses idées de jeu et l’OM gagne facilement et largement, il y a une vraie pensée tactique et une vraie philosophie. Mais c’est trop tôt pour savoir s’il doit rester, on ne sait même pas si lui en a envie » estime Benoît Trémoulinas, qui reconnait le travail exceptionnel de Jean-Louis Gasset mais qui est favorable à une nomination de Christophe Galtier sur le banc olympien cet été.